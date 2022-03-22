Про це повідомляє Reuters.

Наприкінці лютого автовиробник призупинив роботу, пояснивши це нібито “вимушеною зміною чинних логістичних маршрутів”. Близькі до справи особи розповіли журналістам, що правління компанії близько 10 днів тому вивчало різні варіанти, але поки що вирішило нічого не змінювати та зберегти свою присутність у РФ.

При цьому джерела зауважили, що компанія працюватиме нібито з дотриманням міжнародних санкцій та за підтримки свого головного акціонера, Франції. Як довго завод працюватиме – невідомо.

Варто додати, що московський завод виготовляє моделі Renault Duster, Kaptur і Arkana, а також Nissan Terrano.