Попри заборону на масові заходи через військові погрози від РФ та воєнний стан в Україні, близько п’яти тисяч паломників вирушили хресною ходою з Кам'янця-Подільського до Свято-Почаївської Успенської лаври (Почаїв).

Про це повідомив керівник тернопільської ОВА Володимир Труш в етері “Радіо Рокс”.

Багатотисячна хода вже перебуває на Тернопільщині. Водночас Труш зауважив, що деякі міста не пропустили прихильників московського патріархату, тож їм довелось обходити полями.

“Це ж московський патріархат, це одна з провокацій, там теж було задіяно багато сил”, – зазначив він.

За словами керівника ОВА, жоден з ієрархів УПЦ московського патріархату не благословляв хресну ходу.

Він зауважив, що місцева влада 24 серпня, замість того, аби займатись нагальними проблемами, мусили “виловлювати по полях” неконтрольовану масу у 5 тисяч осіб.

Труш нагадав, що хороший приклад подали греко-католиками в Зарваниці, які влаштували паломництво з мінімальною кількістю людей.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що після низки безрезультатних звернень до влади та поліції, жителі Тернопільщини вирішили зупинити ходу власними силами. На відео, оприлюдненому у мережі, видно, як у селищі Підволочиськ на Тернопільщині місцеві жителі зупиняють ходу прихильників московського патріархату. Окрім цього, хода московського патріархату наштовхнулась на спротив і в інших містах Тернопільщини.

Місцеві вигукували “Слава Україні — Героям слава”, на що прихильники московського патріархату кричали – “хрістос воскрєсі”, тоді жителі Підволочиська закликали “Геть московського попа”, “До пекла, там ваше місце”. Очевидці пояснили, що ще на Хмельниччині на хрестах були помічені рашистські триколори.

Журналісти також наголосили, що у колоні видно здорових молодих чоловіків, жінок із маленькими дітьми, яких везуть у колясках у спеку, закутаними у хустки, а також священників МП.

Своєю чергою, у пресслужбі Хмельницької територіальної організації партії “Європейська Солідарність” зазначили, що 22 серпня паломники дійшли до міста Волочиська, але спільно з громадою виконавчий комітет виніс рішення про заборону руху через місто. Голова фракції політичної партії “ЄС” у Хмельницькій обласній раді Аліна Коваль вийшла разом із містянами задля виконання даного рішення та забезпечення тиші й порядку в процесі ходи, не створюючи ескалації, аби максимально направити колону й забезпечити місто від “проходу руського миру вулицями українського міста”.

У пресслужбі зауважили, що ніхто у колоні не може говорити українською мовою та нездатні відповісти “Героям Слава”.

“Ходою йдуть не лише дорослі, але й діти! Що в них буде українського? Скільки, ще потрібно часу задля того, щоб наша влада наклала санкції та заборону на колаборантів та перестала замилювати очі народу? Чому в інших сусідніх областях заборонили ходу, а на Хмельниччині ні?”, – зазначили у повідомленні.

Також у політичній партії закликали СБУ розібратись з цим питанням.