30 березня прем’єр-міністр Китаю Лі Цян заявив, що він відданий відкриттю та реформуванню другої за обсягами економіки світу, тому прагне залучити іноземних інвесторів, навіть попри загострення геополітичної напруженості з Заходом.

Про це повідомляє Reuters.

Його основна промова, виголошена на діловому та політичному саміті в провінції Хайнань, відбулася минулого тижня. Пекін розпочав наступ на закордонні фірми, намагаючись підтримати економіку, яка постраждала від пандемічних обмежень.

Водночас перспективи швидкого відновлення затьмарені напруженими відносинами зі США та їхніми союзниками, зокрема через тісні зв’язки з Росією, позиції щодо Тайваню та побоювання відносно використання чутливих технологій.

Незалежно від того, які зміни відбудуться у світі, ми завжди будемо дотримуватись шляху реформ і відкритості… Ми запровадимо низку нових заходів для розширення доступу до ринку та оптимізації бізнес-середовища”, – зазначив Лі.

Виступаючи спільно з прем’єр-міністрами Малайзії, Сінгапуру та Іспанії, на початку цього тижня Лі наголосив групі іноземних керівників на саміті в Пекіні, що Китай “неухильно прагне відкритися”.

У своїй першій промові після того, як він вступив на посаду, прем’єр пообіцяв послабити масштабні регулятивні репресії та підтримати приватні підприємства.

Проте, згідно з опитуваннями, три роки жорсткого прикордонного контролю та низка масштабних блокувань під час пандемії підірвали довіру бізнесу до Китаю, особливо серед іноземних компаній.

Ці обмеження COVID були різко скасовано у грудні, і Лі зазначив, що “є ознаки того, що відновлення починає зміцнюватися”.

У завуальованих коментарях, спрямованих проти Сполучених Штатів, які співпрацюють зі своїми союзниками, аби перекрити доступ Китаю до передових технологій, Лі сказав, що Пекін виступає проти торговельного протекціонізму та відокремлення.

Після його виступу Європейська комісія заявила, що розглядає заходи щодо контролю за зовнішніми інвестиціями, щоб запобігти передачі певних чутливих технологій конкурентам, зокрема Китаю.