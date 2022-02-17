Російські сили, зосереджені вздовж кордонів України, за останні дні збільшилися приблизно на 7000 військовослужбовців, попри заяви Москви, що навчання завершуються і вони відступають.

Про це інформує американський телеканал CNN з посиланням на високопоставленого чиновника з Адміністрації президента США Джо Байдена.

Такі дії роблять твердження Росії про відвід військ неправдивими. Чиновник попередив: публічна відкритість президента РФ Володимира Путіна до дипломатії – це лише прикриття.

“Усі ознаки, які ми маємо зараз, — це лише публічно запропонувати поговорити та заявити про деескалацію, водночас приватно мобілізуючи на війну”, — сказав він.

Згідно з новими оцінками, кількість російських військ буде на півночі від 150 000 осіб. Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що США не знайшли підтвердження відведенню російських військових з українських кордонів. Західні лідери також скептично зустріли заяви Росії про вихід.

Високопоставлений чиновник знову попередив, що Росія може використати фальшивий привід для нападу. Серед можливих “причин” – заява про діяльність НАТО, вторгнення на територію Росії або ж звинувачення у звірствах на східному Донбасі, який перебуває під контролем підтримуваних Росією сепаратистів з 2014 року.

“Нам слід очікувати більше неправдивих повідомлень від російських державних ЗМІ найближчими днями”, – сказав чиновник. – Ми не знаємо, яку форму прийме фальшивий привід. Але ми сподіваємося, що світ готовий”.