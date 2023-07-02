Приватна військова компанія Євгена Пригожина "Вагнер" продовжує вербувати бойовиків по всій Росії, попри заяви президента РФ Володимира Путіна про "зраду" з боку заколотників і ризик громадянської війни.

Джерело: ВВС

Як повідомляється, співробітники видання обдзвонили більше десятка рекрутингових центрів і дізналися, що список контактних осіб “Вагнер” охоплює переважно бійцівські клуби, включаючи школи бойових мистецтв і боксу.

У Мурманську жінка зі спортивного клубу “Вікінг” підтвердила інформацію про вербування, заявивши, що клуб продовжує записувати бійців у ПВК для війни в Україні.

Водночас кілька людей, які підняли слухавку, підкреслили, що нові члени підписують контракти безпосередньо із військовим угрупованням, а не з Міністерством оборони Росії.

“Міністерство оборони тут абсолютно ні до чого, – пояснив чоловік зі спортивного клубу “Спарта” у Волгограді. – Нічого не припинилося, ми продовжуємо вербувати”.

За його словами, якщо “доброволець” запишеться сьогодні, то вже завтра “може опинитися на полі бою”. Також він відзначив, що пунктом призначення нових найманців зараз може бути Білорусь.

“Поки що все так само як і раніше. Нічого не змінилося”, – заявила жінка в Саратові, підтвердивши, що особисто займається вербуванням чоловіків для війни в Україні. “Усі їдуть в Молькіно, як завжди. У тренувальний центр. Там вони отримують усю інформацію”, – пояснила вона, маючи на увазі полігон на півдні Росії, який пов’язують з “Вагнер”.

Співрозмовники видання додали, що зарплата бойовика-“вагнерівця” становить близько 2800 доларів на місяць, контракт укладається на шість місяців.

Варто нагадати, в Держприкордонслужбі України повідомили, що Білорусь можу розмістити у себе 8000 найманців ПВК “Вагнер”. Сили оборони готові відповісти на ймовірну загрозу з боку РБ.