Одеський припортовий завод (ОПЗ) зупинив роботу, відсторонив понад тисячу людей від роботи без збереження зарплати через воєнний стан. Однак, керівництву це не завадило виписувати собі мільйонні премії

Про це розповів перший замдиректора АТ “Одеський припортовий завод” Микола Щуріков у Facebook.

Згідно з опублікованими Щуріковим документами, у той час, як майже весь персонал заводу лишився без роботи та зарплатні, керівництво виписало собі зарплат і премій на суму понад 7 млн грн.

31.03.22р. в.о. голови Правління АТ Одеський припортовий завод В. Деркаченко підписав Наказ 106 “Про призупинення трудового договору з 1 квітня 2022 року з працівниками заводу (яких налічується 1100 осіб) до закінчення воєнного стану в Украіні”,

“Пояснюється це мовбито воєнним станом, а виплати усіх компенсацій, згідно з пунктом 2.2 Наказу, перекладаються на Росію: “призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин, а відшкодування заробітної плати та компенсаційних виплат на час призупинення трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти Украіни”, – пише Щуріков

Звільнення Деркаченко пояснив “державницькою позицією”, мета якої – зберегти ресурси держави. Права на страйк в умовах воєнного стану працівники не мають, а профспілковий комітет не захищав інтереси трудового колективу. Працювали лишилася лише невелика бригада, яка підтримувала робочий стан заводу.

Однак, в.о. Голови правління вирішив не сповна зберігати ресурси держави та виписав собі, фіндиректору та директору управління ризиками виплати та премії:

“14 березня Деркаченко підписує Наказ 92 “Про нарахування заробітної плати”, де наказує головбуху підприємства виплатити в якості зарплати собі, Деркаченку В., 754011 грн., фіндиректору М. Зубареву – 2 млн. 22 тис. 311 грн., директору управління ризиками О. Сумцову – 2 млн. 1 тис.557 грн. А також преміі. Деркаченку – 366403 грн., Зубареву – 965359 грн., Сумцову – 968648 грн. Загалом – 7млн. 78 тис. 289 грн”, – розповів Щуріков.

23 квітня з‘явилася інформація про відсторонення від виконання службових обов‘язків Деркаченка В., Зубарєва М., Сумцова О.

Як йдеться у заяві Наглядової ради ОПЗ, “члени наглядової ради одноголосно вважають неприпустимими дії менеджменту, у результаті яких підприємство в умовах браку ліквідності втрачає грошові кошти у великому розмірі у вигляді премій ТОП-менеджменту”. У заяві вимагається повернути отримані кошти та анонсується процедура з оцінки правомірності такої поведінки.