Уже за кілька днів стартує літній сезон – а з ним і період відпусток та відпочинку. Попри пандемію коронавірусу та пов’язані з нею обмеження, країни поступово відкривають свої кордони для туристів, у тому числі з України.

#Букви зібрали інформацію про те, які з популярних літніх туристичних напрямків доступні для українців, а також які вимоги для в’їзду в ці країни діють.

Греція

З 14 травня цього року українським туристам дозволений в’їзд до цієї країни.

За 24 години до перетину кордону необхідно заповнити спеціальну форму PLF (форма пасажира).

Крім цього, потрібно подати на вибір:

сертифікат про завершення вакцинації, зробленої не раніше ніж за 14 днів до дати в’їзду;

негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус з перекладом на англійську (зроблений не раніше ніж за 72 години, рахується від часу взяття забору до прибуття на пункт пропуску в Грецію);

довідку про перенесену коронавірусну хворобу та одужання чи довідку про наявність антитіл після перенесеного коронавірусу з перекладом на англійську (чинність довідок: від 2 до 9 місяців з дати видачі).

Ці вимоги розповсюджуються на дорослих та дітей віком від 5 років.

Крім цього, в пунктах пропуску в Греції проводять вибіркове тестування на коронавірус. У разі позитивного результату тестування інфіковані особи будуть перебувати на 14-денному карантині у визначених урядом місцях.

Потрапити до Греції можна: через міжнародні аеропорти Греції; морські порти Патри, Ігуменіца, Керкіра; сухопутні прикордонні пункти пропуску Промахонас, Орменіо (цілодобово) та Евзоні (з 7:00 до 23:00).

Кіпр

З 1 квітня 2021 року Україну переведено до т.зв. “червоної” зони (відповідно до офіційно затвердженої на Кіпрі COVID-класифікації держав світу, що змінюється щотижня).

Як зазначається на сайті посольства України в Республіці Кіпр, мандрівники із країн “червоної” зони (зокрема й українці), повинні:

1. Зареєструватися на платформі CyprusFlightPass, отримати особову картку доступу до вильоту (CyprusFlightPass) за 24 години до вильоту. Це стосується усіх без винятку пасажирів, у т.ч. дітей.

2. Мати негативний результат молекулярного (ПЛР) COVID-тесту, зробленого в сертифікованій лабораторії на території України протягом 72 годин до вильоту (тест має бути англійською мовою, краще його роздрукувати).

3. По прильоту на Кіпр потрібно пройти повторний ПЛР-тест (вартість: 30 євро в аеропорту Ларнаки та 32 євро в аеропорту Пафосу). Результат тесту буде переданий мандрівнику через SMS орієнтовно протягом 3 годин. До отримання результату громадянин повинен залишатися на самоізоляції – у готелі, вдома.

Діти до 12 років звільняються від необхідності тестування.

4. Бути готовими надати документи, що підтверджують:

• мету поїздки (місце проживання: проплачений готель, договір оренди апартаментів тощо);

• фінансові засоби (на весь час перебування на Кіпрі, мінімум 50 євро на добу);

• намір повернутися до України (проплачений зворотній авіаквиток);

• страхування подорожі.

5. У разі, якщо ви їдете на Кіпр на запрошення друзів, родичів тощо, рекомендується мати при собі спеціальний бланк “Assumption for responsibility of hosting”, в якому сторона, що запрошує, підтверджує той факт, що бере всі витрати з прийому громадянина третьої країни на себе (бланк можна знайти на сайті Міграційної служби Кіпру).

Власникам біометричного паспорту віза на Кіпр не потрібна, інші мають отримати електронну про-візу у посольстві Кіпру в Україні.

Вимоги до перебування у літаку: наявність CyprusFlightPass, захисної маски протягом всього польоту, вимірювання температури (на вимогу персоналу літака)

Вхід до аеропортів Кіпру дозволений лише подорожуючим та персоналу, перевірка температури та носіння масок є обов’язковим всюди.

Болгарія

З 1 червня по 31 липня 2021 року громадянам України дозволено в’їжджати на територію Республіки Болгарія за умови наявності одного з таких документів:

1. Сертифікату вакцинації (документ про завершення програми вакцинації проти COVID-19).

Це документ про здійснення вакцинації проти COVID-19, який засвідчує отримання відповідної кількості доз вакцини й закінчення 14-денного терміну від введення останньої дози.

У сертифікаті мають бути вказані: особисті дані відповідно до паспорта громадянина України для виїзду за кордон (латиницею), дата народження, дати вакцинації, торгове найменування та номер партії вакцини проти COVID-19, назва виробника, країна, в якій видано реєстраційне посвідчення, та назва компетентного органу, який його видав.

2. Довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (має бути зроблене за 72 години до перетину кордону) або негативного результату швидкого антигенного тесту (проведеного за 48 годин до в’їзду в країну).

У згаданому документі мають бути вказані: особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані), дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та негативний результат (Negativе).

3. Документа, в якому зазначено, що особа перехворіла на COVID-19 не менше ніж за 14 днів та не більше, ніж за 6 місяців до дати в’їзду в країну.

У цьому документі мають бути вказані: особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон (латинською мовою), відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані), дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та позитивний результат (Positive).

Дітям до 5 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання вищезазначених документів.

Чорногорія

Для туристів з України з 24 квітня зняті усі обмеження.

Зокрема, відсутня й необхідність у ПЛР-тестуванні.

Хорватія

До 15 червня 2021 року в країні діють тимчасові обмеження перетину кордону.

Громадяни України мають право в’їжджати в Хорватію, якщо вони належать до наступних категорій: медичні працівники; прикордонники; працівники у транспортній галузі; дипломати, співробітники міжнародних організацій, військові; особи, які подорожують транзитом; особи, які подорожують з метою навчання; моряки; особи, які подорожують з невідкладних особистих / сімейних причин, ділових причин тощо.

Також мають право в’їжджати в Хорватію громадяни України, які подорожують з туристичною метою за наявності документального підтвердження про сплату готелю/апартаментів/кемпів/приватних садиб/найму яхти, або підтвердження про власність житла чи яхти у Хорватії.

Крім документального підтвердження туристичної мети в’їзду в Хорватію, необхідно мати один з документів, який свідчить, що турист не хворіє на COVID-19:

• документ, який підтверджує негативний ПЛР-тест або швидкий тест на антиген, зроблений не пізніше 48 годин до моменту перетину хорватського кордону;

• сертифікат про щеплення, який підтверджує вакцинацію особи проти COVID-19 (не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію).

• якщо особа одужала від COVID-19 протягом останніх 180 днів, має відповідне підтвердження (медичну довідку, чи позитивний ПЛР-тест, чи швидкий тест на антиген (RAT)) і була вакцинована принаймні однією дозою вакцини, то вона звільняється від необхідності пред’явлення негативного ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген на шість місяців після вакцинації.

За відсутності одного з вказаних документів в’їзд до Хорватії може бути дозволений за умови перебування на самоізоляції до здачі тестів на території Хорватії за свій кошт. Після отримання результатів тестів особа звільняється від самоізоляції. За відсутності можливості здачі тестів самоізоляція триватиме 10 днів.

Діти до 12 років звільняються від обов’язку тестування, якщо: подорожують з батьками/опікунами, які мають негативний результат ПЛП-тесту, швидкого тесту на антиген чи підтвердження лікаря, що особа хворіла на COVID-19.

Туреччина

З 15 травня громадяни України можуть подорожувати до Туреччини без негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

При цьому, залишається в силі вимога заповнити спеціальну форму перед вильотом (на сайті Міністерства охорони здоров’я Туреччини). У ній необхідно вказати свої паспортні дані, рейс і місце проживання в Туреччині.

Після заповнення даних система згенерує Hes-код, який необхідно пред’являти в готелях, місцях громадського харчування, торгових центрах і транспорті. За допомогою Hes-коду влада контролює, чи мала людина контакт з хворим COVID-19, і якщо це сталося – інформує туриста.

Електронна форма доступна за посиланням. За 72 години до прильоту до Туреччини пасажири повинні роздрукувати заповнену форму або завантажити на пристрій. Її слід пред’явити співробітнику авіакомпанії в аеропорту вильоту.

Єгипет

В’їзд громадянам України дозволено (згідно з даними інтерактивної мапи Міністерства закордонних справ України).

Всі громадяни віком від 6 років, які перетинатимуть єгипетський державний кордон, зобов’язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття, що відповідатиме таким вимогам:

• сертифікат має обов’язково містити точну дату та час здачі тесту особою;

• має бути виданий офіційною лабораторією, містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код, що містить посилання на результат тесту на офіційному веб-сайті лабораторії;

• не має містити жодних виправлень, підтирань чи правок;

• має містити інформацію про проведений вид тесту;

• має бути обов’язково зазначено, що особі було проведено тестування типу RT-PCR;

• має бути виданий англійською мовою;

• має містити інформацію про особу, якій належить тест.

Не приймаються сертифікати заповнені від руки

В разі виникнення сумнівів щодо достовірності тесту, єгипетська сторона залишає за собою право на проведення повторного тесту по прильоту.

Громадянам, які прибуватимуть до аеропортів курортних міст Хургада, Шарм ель-Шейх, Марса-Алам та Таба та не матимуть при собі згаданого сертифікату з негативним результатом ПЛР-тесту, буде дозволено провести ПЛР-тест безпосередньо після прибуття в ці чотири аеропорти.

Вартість ПЛР-тесту складатиме 30 доларів США.

Італія

В’їзд громадянам України до Італії заборонений.

Виняток становлять: власники посвідки на проживання в Італії, або ті, хто в’їжджає в Італію з підтверджених мотивів роботи, здоров’я, абсолютної необхідності.

В’їзд з метою туризму не дозволяється.

В окремих випадках, за рішенням італійських компетентних органів та за наявності аргументованих підстав, може бути дозволений в’їзд до країни осіб, які мають підтверджені та стабільні особисті стосунки з громадянами Італії. При в’їзді необхідно заповнити особисту декларацію та пройти самоізоляцію.

Франція

В’їзд громадянам України наразі заборонений, крім осіб:

• які мають дозвіл на проживання або довгострокову візу Д, еквівалентну дозволу на проживання у Франції;

• членів-родин громадян Франції (чоловік/дружина, неповнолітня дитина).

Іспанія

В’їзд громадянам України заборонений.

Винятком є: особи, які мають дозвіл на проживання в одній з країн-членів ЄС, Шенгенського простору, Андоррі, Монако, Ватикані або Сан-Марино, та які прямують до відповідної країни постійного проживання; власників довготермінових віз, виданих однією з країн-членів ЄС або Шенгенського простору; персонал, який зайнятий у перевезенні вантажів, члени екіпажів морських та повітряних суден; дипломатичний та консульський персонал, співробітники міжнародних організацій, військових або гуманітарних місій тощо.

Португалія

В’їзд громадян України до Португалії наразі обмежений (як мінімум до 30 травня).

Дозволено в’їзд тільки тим громадянам України, які здійснюють “важливу подорож” (viagens essenciais):

• мають дійсну посвідку на тимчасове/постійне проживання в Португалії (Residência);

• є членом родини громадянина ЄС (необхідно подати документи, що підтверджують такий статус);

• з метою навчання, для реалізації професійних, лікувальних або гуманітарних цілей та для возз’єднання родини (з громадянами Португалії), за умови наявності відповідних документів, що підтверджують мету поїздки.

Прибуття шляхом авіасполучення до Португалії громадян України “по безвізу” (в гості або з туристичною метою) не включено в перелік дозволених поїздок.

Такі обмеження діють поки що до 30 травня цього року. Чи збережуться вони надалі – наразі невідомо.

Таїланд

Згідно з даними інтерактивної мапи Міністерства закордонних справ України, між нашою країною та Королівством Таїланд зберігається візовий режим поїздок громадян, за винятком:

• пред’явників дипломатичних і службових паспортів;

• осіб, які користуються паспортом громадянина України для виїзду за кордон і прибувають до Таїланду виключно з туристичною метою поїздки на термін до 30 днів, без урахування терміну перебування на карантині.

Всі без винятку особи, які планують прибути до Таїланду, мають попередньо отримати Сертифікат на в’їзд (Certificate of Entry) та після прибуття пройти за власний рахунок карантин в одному з визначених тайським урядом готельних комплексах.

Термін перебування в карантиній установі складає 14 днів.

З січня 2021 року, після отримання Сертифікату на в’їзд, іноземні туристи мають завантажити мобільний додаток ThailandPlus Application за посиланням.

Мальдіви

В’їзд для громадян України дозволено.

Обов’язковою умовою для в’їзду на територію Мальдів є наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус (англійською мовою). Тест має бути зроблений не пізніше, ніж за 96 години до вильоту.

В аеропорту прибуття необхідно пройти обов’язковий температурний скринінг та дотримуватися першочергових протиепідеміологічних заходів особистої безпеки (захисні маски, соціальна дистанція).

Для отримання візи по прибуттю, слід підтвердити бронювання в одному з офіційно зареєстрованих курортів Мальдів.

На Мальдівах також запроваджено т.зв. електронну “Декларацію про стан здоров’я подорожуючого” (electronic “Traveller Health Declaration”), яка має бути подана в електронному вигляді до Міграційної служби Мальдів за 24 години до прильоту/вильоту. Заповнити та подати відповідну декларацію можна на офіційному веб-сайті Міграційної служби, перейшовши за наступним посиланням.