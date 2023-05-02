Популярні у соцмережах дієти можуть допомогти вам швидко схуднути, втім не всі з них добре впливають на роботу серцево-судинної системи.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на звіт Американської кардіологічної асоціації.

За словами авторів дослідження, їхня мета полягала у протидії широко поширеній дезінформації про харчування, що рекламують у книгах про дієти, блогах та люди в TikTok, Instagram і Twitter.

На думку Крістофера Гарднера, директора з досліджень харчування Стенфордського дослідницького центру профілактики, кількість дезінформації, що процвітає у соціальних медіа, досягла “критичного рівня”.

“Громадськість і багато медичних працівників, ймовірно, плутаються щодо здорового для серця харчування. Багато з них, імовірно, не мають підготовки або часу, щоб оцінити важливі особливості різних дієт”, — додав Гарднер.

Звіт, опублікований у журналі Circulation, був розроблений групою вчених-дієтологів, кардіологів, дієтологів та інших експертів у галузі охорони здоров’я.

Дієти оцінювали, аби побачити, наскільки вони збігаються із рекомендаціями щодо здорового харчування, що базуються на даних контрольованих досліджень, епідеміологічних та інших спостережень.

Кардіологічна асоціація радить вживати різноманітні фрукти та овочі, цільнозернові продукти, такі як коричневий рис, булгур та овес, а також нежирні шматки м’яса, оливкову олію, рослинні олії та морепродукти.

Вчені рекомендують обмежити вживання солоних, солодких продуктів, які пройшли високу обробку або виготовлені з білого борошна та інших рафінованих злаків. Крім того, йдеться й про безалкогольні напої, білий хліб, білі макарони, печиво, тістечка, тістечка та оброблене м’ясо, наприклад хот-доги, ковбаси та нарізки.

Що стосується алкоголю, докази того, що він приносить користь для серцево-судинної системи, сумнівні. Згідно зі звітом, люди, які не п’ють, не повинні починати, а якщо ви п’єте, слід обмежити споживання.

Так, кардіологічна асоціація поставила найнижчі оцінки, використовуючи шкалу від 0 до 100, деяким із найпопулярніших дієт, широко рекламованих у соціальних мережах. До них належать режими з дуже низьким вмістом вуглеводів, такі як дієта Аткінса та кетогенна дієта і палео-дієта.

Дотримання подібних дієт зазвичай вимагає обмеження споживання вуглеводів до менш ніж 10 відсотків добової калорійності. Дієти широко рекламуються для схуднення і підтримуються багатьма знаменитостями.

Проте, у звіті зазначено, що дієти Аткінса та кето-дієти мають деякі переваги: ​​вони обмежують цукор, рафіновані зерна і заохочують споживання некрохмалистих овочів, таких як броколі, спаржа, листова зелень та цвітна капуста.

Втім, вони, як правило, вимагають обмеження й багатьох “здорових” вуглеводів, які відповідають дієтичним принципам асоціації, як-от квасоля, цільні зерна, крохмалисті овочі та фрукти.

Деякі дослідження виявили, що дієти з дуже низьким вмістом вуглеводів можуть допомогти схуднути та покращити певні показники метаболічного здоров’я, як-от рівень цукру в крові та тригліцеридів. Водночас ці поліпшення, як правило, короткочасні, і часто спричиняють підвищення рівня холестерину, що може підвищити ризик серцевих захворювань.

У звіті виявлено схожі проблеми й з палеодієтою, яка виключає зернові, рослинні олії, більшість молочних продуктів і бобових, таких як арахіс і соєві боби. Дієта полягає в тому, що вона дозволяє такі продукти, як фрукти та мед, до яких мали доступ наші предки-збирачі, але виключає зернові та інші продукти, пов’язані з сучасним сільським господарством.