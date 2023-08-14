У першому кварталі 2022 року обсяг українськомовних трансляцій на сервісі Twitch становив лише близько 840 тисяч годин перегляду. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну ця цифра збільшилася більш ніж у 10 разів, і за підсумками другого кваталу 2023 року становил вже 10,8 мільйонів годин перегляду. Такий стрімкий зріст стався з багатьох причин. По-перше, деякі стрімери з України, які раніше вели ефіри російською, перейшли на українську мову. По-друге, у суспільстві різко зріс попит саме на українськомовний контент, що призвело до збільшення кількості нових українськомовних стрімерів та зростання вже існуючих каналів. По-третє, зросла популярність українськомовних трансляцій з кіберспорту.

Кіберспортивні ефіри зараз займають великий сегмент в українськомовних трансляціях — їхня частка становить близько 43% від загальної кількості годин перегляду всієї мови. Лідером у цьому секторі є українська студія Maincast, яка висвітлює турніри з CS:GO, Dota 2 та інших дисциплін — зараз її трансляції генерують понад 72% від усього українськомовного кіберспорту на Twitch.

Streams Charts — аналітичний сервіс live-стрімінгу, розроблений в Україні, який займається збором та обробкою даних зі стрімінгових сервісів Twitch, YouTube, Facebook, Kick, Trovo та інших платформ. У нашій базі понад 21 мільйон найпопулярніших каналів, про статистику яких ми знаємо майже все.