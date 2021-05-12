Популяризує Україну: Лещенко прокоментував виступ дружини у Москві (відео)

Про це Лещенко розповів в інтерв’ю “4 каналу”.
Він зазначив, що підтримує свою дружину, захищає від нападок та не дасть паплюжити її ім’я.
Екснардеп стверджує, що Анастасія Топольська під час свого виступу на секс-вечірці в Москві “підтримала ЛГБТ й інших маргіналізованих меншин у Росії, яких вбиває режим Путіна і Кадирова, і які там вмирають»”.
Також Лещенко заявив, що його дружина популяризує Україну в світі, “через це вона заслуговує на найширшу підтримку українців”.
Як раніше повідомлялося, дружина Сергія Лещенко – Анастасія Топольська виступатиме в Москві 8-9 травня. Топольська візьме участь у івенті HOROVOD, який відбудеться в московському артцентрі Mutabor. Це підтвердили й організатори заходу.
Варто зазначити, що на початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу в Україні Топольська отримала щеплення препаратом Covishield. Це сталося на початку березня.
Топольська уточнила, що отримала щеплення “завдяки наказу МОЗ, який дозволяє вакцинувати публічних особистостей із залишків відкритого флакона для медпрацівників”. Наразі дія цього наказу зупинена.
Дружина Лещенка вислювлювала думку, що їй “пощастило стати однією із щасливчиків”, які вакцинувалися. А також наголошувала, що без щеплення їй “не бачити міжнародних гастролей”.
- Раніше повідомлялося, що московський клуб Mutabor, в якому збирається виступити дружина члена наглядової ради “Укрзалізниці” Сергія Лещенка – діджейка Анастасія Топольська (Dj Nastia) пов’язують із бізнесменом, котрий в минулому влаштовував вечірку на честь Володимира Путіна.