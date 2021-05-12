Популяризує Україну: Лещенко прокоментував виступ дружини у Москві (відео)

Ексжурналіст, колишній нардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко через кілька днів мовчання почав виправдовувати свою дружину Анастасію Топольську (також відому як Dj Nastia) за виступ на секс-вечірці в Москві.

Про це Лещенко розповів в інтерв’ю “4 каналу”.

Він зазначив, що підтримує свою дружину, захищає від нападок та не дасть паплюжити її ім’я.

Екснардеп стверджує, що Анастасія Топольська під час свого виступу на секс-вечірці в Москві “підтримала ЛГБТ й інших маргіналізованих меншин у Росії, яких вбиває режим Путіна і Кадирова, і які там вмирають»”.

Також Лещенко заявив, що його дружина популяризує Україну в світі, “через це вона заслуговує на найширшу підтримку українців”.