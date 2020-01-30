Про це повідомляється в Telegramканалі DTF Magazine.

“Реперша Нікі Мінаж в костюмі українського бренду TTSWTRS, йдеться в публікації.

Уточнюється, що фотографію в одязі бренду виконавиця опублікувала у своєму Instagram.

Раніше повідомлялося, що бренд TTSWTRS випускає одяг, який називають друга шкіра. Речі поєднують в собі привабливість тіла і щільно прилягаючої прозорої тканини тілесних тонів.