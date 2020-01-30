Популярна американська реперша Нікі Мінаж одягла костюм від українського бренду TTSWTRS.

Про це повідомляється в Telegram–каналі DTF Magazine.

“Реперша Нікі Мінаж в костюмі українського бренду TTSWTRS“, – йдеться в публікації.

Уточнюється, що фотографію в одязі бренду виконавиця опублікувала у своєму Instagram.

Раніше повідомлялося , що бренд TTSWTRS випускає одяг , який називають “ друга шкіра “ . Речі поєднують в собі привабливість тіла і щільно прилягаючої прозорої тканини тілесних тонів .