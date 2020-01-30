Про це повідомляється в Telegram–каналі DTF Magazine.
“Реперша Нікі Мінаж в костюмі українського бренду TTSWTRS“, – йдеться в публікації.
Уточнюється, що фотографію в одязі бренду виконавиця опублікувала у своєму Instagram.
Раніше повідомлялося, що бренд TTSWTRS випускає одяг, який називають “друга шкіра“. Речі поєднують в собі привабливість тіла і щільно прилягаючої прозорої тканини тілесних тонів.
- У 2018 році американська співачка Нікі Мінаж випадково оголилася під час виступу на фестивалі Made In America в штаті Пенсільванія.