Незважаючи на те, що основу робочих місць в офісі складають столи (найчастіше комп'ютерні) та стільці або крісла, жодне офісне приміщення не обходиться без шаф.

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Функціонал їх дуже різний, так само, як і габарити, і конструкція. Використовуються вони для зберігання робочих початкових кодів, документів, різної паперової продукції, іноді дрібних гаджетів і оргтехніки. Окрему категорію складають шафи для зберігання особистих речей співробітників.

Варіанти експлуатації офісних шаф

На сайті https://mebshop.kiev.ua/uk/mebel/ofisnye_shkafi можна побачити наскільки різною може бути конфігурація офісних шаф:

Шафи купе;

Моделі закритого типу з орними дверцями;

Зразки з відкритими секціями,

Комбіновані екземпляри з відкритими і закритими секціями.

Моделі, що замикаються на ключ дверцятами використовують для зберігання бухгалтерських робочих матеріалів і особливо цінних документів. Залежно від призначення в офісі можуть бути встановлені шафи для документів і шафа для особистих речей співробітників, або моделі, які використовуються для обох цілей.

На ринку пропонується безліч різних моделей шаф, що відрізняються не тільки по дизайну, але і за своїм функціоналом і габаритам.

Найбільш популярні моделі

Вибір “правильної” моделі залежить в першу чергу від спеціалізації фірми.

Дуже популярні стелажі – екземпляри як з відкритими секціями, так і комбіновані, забезпечені також закриваються ящиками.

Високі пенали вельми зручні для невеликих або вузьких приміщень, оскільки задіють вертикальну проекцію приміщення.

Купе зі штангою для одягу або платтяні шафи використовуються для зберігання особистих речей персоналу. Найбільш функціональними серед них є моделі з внутрішніми полицями для розміщення головних уборів.

Чи варто купувати офісну шафу онлайн?

В умовах локдауна придбання продукції через Всесвітню Мережу набуло масового характеру. Однак щодо купівлі меблів у покупців все ще залишаються деякі сумніви.

Основне – чи відповідає реальна річ промо-фото на сайті? Наскільки обраний шафа буде якісним?

Тут є тільки одна порада: купуйте меблі на майданчиках, які мають досвід інтернет-продажів і пропонують продукцію надійних виробників “з ім’ям”. Ці магазини дорожать своєю репутацією. Отже, представлена ​​”картинка” і опис моделі повністю відповідають реаліям.

Щоб не помилитися при виборі, уважно знайомтеся з описом і “приміряйте” зразок на відведене місце.

Тоді покупка буде повністю відповідати вашим сподіванням.