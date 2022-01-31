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Попит на газ у Європі знизиться на тлі дешевого вугілля – МЕА

У 2022 році попит на газ у Європі знизиться на тлі зростання вартості блакитного палива. Своєю чергою, це робить вугілля більш конкурентоспроможним для виробництва електроенергії в регіоні.

Понеділок, 31 січня 2022, 19:48
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Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters, посилаючись на дані квартального звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

У 2021 році споживання газу в Європі збільшилося приблизно на 5,5% – до 552 млрд кубометрів. Проте очікується, що у 2022 році попит на блакитне паливо знизиться приблизно на 4,5% – до 527 млрд кубометрів.

“Очікується, що виробництво електроенергії на газі, скоротиться на тлі сильного розширення відновлюваних джерел енергії. Водночас високі ціни на газ продовжують впливати на його конкурентоспроможність у порівнянні з вугільною генерацією”, – йдеться у звіті МЕА.

Ціни на газ у Європі та Азії піднялися до рекордно високого рівня у 2021 році, тоді як ціни в США досягли найвищого показника за десятиліття на тлі скорочення пропозиції.

Хоча ціни на вугілля в ЄС також підскочили, проте вони відставали від стрімкого зростання вартості на газ, що спричинило збільшення використання вугілля для виробництва електроенергії.

Високі ціни на газ очікуються до середини року, а потім можуть знизитися, якщо ситуація із пропозицією та постачанням покращиться, зазначили у МЕА.

Довідка. МЕА – міжнародна організація, що функціонує в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку та фінансується нею. Діяльність МЕА подібна до колективної наукової організації у сфері енергетики для її членів. Зокрема, агентством проводяться  статистичні та інші дослідження міжнародних енергетичних і суміжних ринків, аналізується національна енергетична політика, надаються рекомендації та огляди міжнародних енергетичних ринків, включаючи екологічні аспекти.

Природний газ становить чверть у загальному енергетичному балансі країн Європи, у виробництві тепла – майже 40%, електрики – 20%. Євросоюз за рік споживає в середньому 350 — 400 млрд кубів газу, з цього обсягу 95% припадає на природний газ. Третину усього газу Європа закуповує в Росії.

Теги: блакитне паливо, газ, МЕА, ціна газу, шантаж РФ

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