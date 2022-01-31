Попит на газ у Європі знизиться на тлі дешевого вугілля – МЕА

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters, посилаючись на дані квартального звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
У 2021 році споживання газу в Європі збільшилося приблизно на 5,5% – до 552 млрд кубометрів. Проте очікується, що у 2022 році попит на блакитне паливо знизиться приблизно на 4,5% – до 527 млрд кубометрів.
“Очікується, що виробництво електроенергії на газі, скоротиться на тлі сильного розширення відновлюваних джерел енергії. Водночас високі ціни на газ продовжують впливати на його конкурентоспроможність у порівнянні з вугільною генерацією”, – йдеться у звіті МЕА.
Ціни на газ у Європі та Азії піднялися до рекордно високого рівня у 2021 році, тоді як ціни в США досягли найвищого показника за десятиліття на тлі скорочення пропозиції.
Хоча ціни на вугілля в ЄС також підскочили, проте вони відставали від стрімкого зростання вартості на газ, що спричинило збільшення використання вугілля для виробництва електроенергії.
Високі ціни на газ очікуються до середини року, а потім можуть знизитися, якщо ситуація із пропозицією та постачанням покращиться, зазначили у МЕА.
Довідка. МЕА – міжнародна організація, що функціонує в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку та фінансується нею. Діяльність МЕА подібна до колективної наукової організації у сфері енергетики для її членів. Зокрема, агентством проводяться статистичні та інші дослідження міжнародних енергетичних і суміжних ринків, аналізується національна енергетична політика, надаються рекомендації та огляди міжнародних енергетичних ринків, включаючи екологічні аспекти.
Природний газ становить чверть у загальному енергетичному балансі країн Європи, у виробництві тепла – майже 40%, електрики – 20%. Євросоюз за рік споживає в середньому 350 — 400 млрд кубів газу, з цього обсягу 95% припадає на природний газ. Третину усього газу Європа закуповує в Росії.
- Нагадаємо, глава МЕА звинуватив РФ в енергетичній кризі, котра завдає шкоди економікам по всій Європі. Тоді глава МЕА зауважив, що агентство рекомендувало країнам Європи встановити мінімальний рівень запасів для постачання газу в майбутньому.
- У грудні Україна звинуватила “Газпром” у шантажі Європи через відмову збільшити транзит газу.
- Своєю чергою, у Європейському Союзі розробили план заходів, реалізація котрого допоможе позбавити регіон від газової залежності вже до 2050 року. Надвисокі ціни та спекуляція паливом підштовхнули Європу до рішучих дій.
- За весь 2020 рік транзит газу до Європи через українську газотранспортну систему (ГТС) склав 55,8 млрд куб. м, що на 38% менше в порівнянні з 2019 роком.
- У жовтні – листопаді 2021 року Росія скоротила постачання газу в ЄС на 25% в порівнянні з минулим роком.
- У листопаді Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що європейській спільноті невдовзі доведеться обирати між нарощуванням обсягів російського газу й захистом територіальної цілісності України.
- У грудні Головна дипломатка Великої Британії попередила членів G7, що “вільні демократичні країни” мають припинити зважати на російський газ та російські гроші задля збереження своєї незалежності.