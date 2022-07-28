Дефіцит запчастин зменшується, а попит на iPhone не знижується, попри те, що споживачі скорочують інші витрати. Це допомагає американській компанії перевершити очікування Уолл-Стріт і прогнозувати швидше зростання продажів.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Акції гіганта Кремнієвої долини зросли на 2,6% через кілька годин після публікації результатів.

Хоча макроекономічні показники в усьому світі стають негативними, головний фінансовий директор Лука Маестрі зазначив Reuters, що попит на iPhone не зменшився. База лояльних і відносно заможних клієнтів виробника iPhone дозволила йому витримувати падіння краще, ніж іншим споживчим брендам, і результати третього фінансового кварталу Apple свідчать про подібну тенденцію.

Дефіцит запчастин продовжуватиме обмежувати продажі Mac і iPad, хоча вплив послаблюється. Вони коштували Apple менше ніж 4 мільярдів доларів продажів у кварталі, що закінчився 25 червня. Маестрі наголосив, що компанія очікує на зменшення удару в поточному кварталі.

У той час як продажі iPhone та iPad перевищили очікування, доходи від послуг, комп’ютерів Mac і аксесуарів не досягли цільових показників Уолл-Стріт, а продажі на важливому китайському ринку впали на 1%.

Тож повідомляється, що Apple, як і багато інших виробників у технологічній галузі, також уповільнює наймання та скорочує витрати через важкий економічний клімат.

Проте, згідно з даними Canalys, Apple заявила, що продажі iPhone склали 40,7 мільярда доларів, що приблизно на 3% більше, ніж роком раніше, і результат значно випереджає загальний світовий ринок смартфонів, який впав на 9% протягом кварталу.