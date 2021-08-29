Через пандемію COVID-19 попит на кисень зріс. Це спричинило низку проблем для космічної й інших галузей.

Про це повідомляє видання The Verge.

Кисень необхідний для лікування хворих на коронавірус. Внаслідок цього його не вистачає для інших цілей, зокрема очищення води та запуску ракет. Рідкий кисень перенаправляють до лікарень, тому інші галузі намагаються знайти альтернативи.

“Цього року на нас дійсно вплине нестача рідкого кисню для запуску ракет. Ми, звичайно, переконаємось, що лікарні матимуть необхідний кисень, але раптом у когось є запас рідкого кисню – надішліть мені електронного листа”, – заявила Гвін Шотвелл, президент SpaceX.

Лікарням потрібна висока концентрація кисню для лікування пацієнтів з ушкодженою дихальною системою. У США отримання висококонцентрованого кисню відбувається шляхом охолодження газу в рідину.

На початку цього року в лікарнях Лос-Анджелеса не вистачало концентрованого кисню, оскільки обладнання, яке використовували для перетворення рідини у газ, постійно виходило з ладу.

Зараз лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19, тому попит на кисень викликає проблеми поза медичною галуззю.

Ракетні компанії, такі як SpaceX, часто використовують рідкий кисень. Під час запуску він взаємодіє з паливом. Якщо дефіцит продовжиться, це може спровокувати затримки запуску.

“Це ризик, але все ще не обмежувальний фактор”, – заявив засновник SpaceX Ілон Маск.

Дефіцит також тисне на інші частини космічної промисловості. Постачальник газу для United Launch Alliance зараз зосереджений на вирішенні ​​ситуації з киснем у Флориді, що може змінити плани запуску супутника вже наступного місяця.

Тим часом мешканці Флориди відчули дефіцит кисню у запасах води. Водоканали використовують рідкий кисень для створення озону. Коли озон використовується для очищення вод, він може знищити шкідливі бактерії та віруси, а також розщепити сполуки, які впливають на смак та запах води. Хлор та інші хімічні речовини можуть виконувати ту саму функцію, але в кисні менше побічних продуктів.

В Орландо дефіцит змусив місцеву комунальну службу попросити мешканців припинити поливати газони та економити воду, намагаючись збільшити надходження рідкого кисню. На жаль, згідно з оновленням, комунальне підприємство побачило лише “помірне зменшення” попиту на воду. Мешканці скоротили використання з 90 мільйонів галонів на день до 82.

У Тампа-Бей водоканал почав використовувати хлор замість кисню для очищення води. Комунальне підприємство зазвичай використовує кисень для видалення з води сірководню – газу, який має неприємний запах зіпсованих яєць. Переходячи на хлор, комунальне підприємство попередило, що “споживачі, чутливі до зміни смаку та запаху питної води, можуть помітити незначні зміни протягом цього періоду”, хоча якість та безпека залишаться незмінними.

За даними CNN, Флорида має найвищий рівень госпіталізації у країні з COVID-19. Зокрема, у Тампі відділення швидкої допомоги було настільки переповнене хворими, що деяких пацієнтам доводилося чекати 12 годин.