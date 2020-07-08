Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Спроба посадити Порошенка за ґрати в будь-який спосіб – це дуже велика помилка Зеленського”, – заявив Сенцов.

Він також зазначив, що ця «політична розправа» має далеке відношення до правосуддя і нагадує політичні репресії часів Януковича.

“Крім того, що ця політична розправа дуже нагадує ув’язнення Тимошенко за часів Януковича і має далеке відношення до правосуддя, вона дає поганий сигнал усьому світу про стан речей в Україні, руйнує її державність та допомагає ворогу”, – наголосив Сенцов.