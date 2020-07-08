Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
“Спроба посадити Порошенка за ґрати в будь-який спосіб – це дуже велика помилка Зеленського”, – заявив Сенцов.
Він також зазначив, що ця «політична розправа» має далеке відношення до правосуддя і нагадує політичні репресії часів Януковича.
“Крім того, що ця політична розправа дуже нагадує ув’язнення Тимошенко за часів Януковича і має далеке відношення до правосуддя, вона дає поганий сигнал усьому світу про стан речей в Україні, руйнує її державність та допомагає ворогу”, – наголосив Сенцов.
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- На позачерговому засіданні Київська міська рада звернулася до президента України Володимира Зеленського з вимогою припинити переслідування і репресивні заходи щодо п’ятого президента, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка, громадських лідерів, волонтерів, військовослужбовців, активістів Євромайдану.
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