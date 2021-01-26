«Порад Росії не потребуємо»: Данілов відповів на заяву Патрушева про мовний закон

Реакція Данілова з’явилася на його сторінці у Facebook.

“Українська мова — єдина державна мова, статус якої закріплений у Конституції України, і порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми не потребуємо”, – зазначив секретар РНБО.

Він наголосив, що після анексії Криму та окупації Донбасу Росія для українців — країна-агресор. Тож про відродження колишніх взаємин між двома державами не може бути мови.

“Нова історія взаємин можлива лише після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, державних зрадників, покарання винних у плануванні та здійсненні військової агресії проти нашої країни, — тільки після того, як останній російський солдат покине територію України. Ми вас сюди не кликали”, – акцентував Данілов.

Як відомо, у квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Він набув чинності 16 липня 2019 року. Цей Закон закріплює за українською мовою статус єдиної державної, але в ньому не йдеться про примусову українізацію. Він не поширюється на мову проведення релігійних обрядів і побутове спілкування. Деякі норми Закону набувають чинності через тривалий час після його ухвалення. 16 січня набула чинності стаття 30 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, згідно з якою вся сфера обслуговування має перейти на українську. #Букви розбирались, чи будуть штрафувати, якщо говориш російською, та спростували найпоширеніші міфи.