У Латвії найближчим часом розпочнеться реабілітація українських військових та цивільних, які постраждали внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє національний мовник LSM.lv.

За словами парламентського секретаря Міністерства охорони здоров’я Ілмара Дурітіса, за місяць планується надати допомогу близько 40 пораненим.

Також він зазначив, що зараз, відгукнувшись на заклик МОЗ України, Латвія постачає Україні ліки та медичні товари для допомоги пораненим. Крім того, відправляється й різне обладнання – апарати для вентиляції легень, монітори для пацієнтів, насоси для переливання крові, вакуумні насоси та інше обладнання для потреб польових шпиталів.

Також Дурітіс додав, що загалом на лікування українських поранених Латвія пожертвувала медикаменти та обладнання на суму понад 1,5 млн євро. Проте Латвія на цьому зупинятися не збирається.

“Завдяки участі недержавних організацій було розв’язано питання щодо того, яким чином після гострої фази лікування пацієнтів буде доставлено до Латвії. Крім того, університетські лікарні готові допомогти у негайному лікуванні, наприклад, поранених цивільних, а також допомогти військовим у проведенні реконструктивних хірургічних операцій”, – зауважив парламентський секретар Міністерства охорони здоров’я Ілмар Дурітіс.

За його словами, на забезпечення процесу реабілітації планується виділити 300 тис. євро. Також Латвія має намір налагодити обмін досвідом з українськими лікарями щодо проведення процесу реабілітації та використання протезування.

Нагадаємо, що Латвія долучилася до справи України проти РФ у Міжнародному суді ООН. Латвія подала до Секретаріату Міжнародного суду ООН заяву про вступ у справу щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації).