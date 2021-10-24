Про це пише видання Just Jared.

У заяві, опублікованій в суботу вранці, 23 жовтня, Джоел вшанував пам’ять Галини й подякував усім, хто надавав підтримку.

“Я глибоко засмучений втратою друга і колеги Галини. Вона була доброю, енергійною, неймовірно талановитою, боролася за кожен дюйм і завжди підштовхувала мене на краще. Я подумки з її сім’єю в цей найважчий час”, – сказав Джоел.

Фото: Just Jared

Своєю чергою, Алек Болдвін через трагедію скасував свої інші проєкти.

Видання People з посиланням на джерело, близьке до актора, розповіло, що Алек “був в істериці і абсолютно невтішний протягом декількох годин”.

“Всі знають, що це був нещасний випадок, але він абсолютно спустошений”.

Нагадаємо, Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.

Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс скерували авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.