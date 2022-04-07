Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, де цього тижня відбувається зустріч очільників МЗС країн-членів Альянсу та G7. На зустрічі глави МЗС повинні обговорити санкції проти Росії та підтримку України.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Коментуючи свій візит до Брюсселя, Дмитро Кулеба зауважив, що його порядок денний тут дуже простий і складається з трьох актуальних питань – це “зброя, зброя та зброя”.

Він зауважив, що забезпечення України зброєю стане найкращим способом стримати агресію Кремля та розгромити російську армію на українській території. В іншому випадку, застеріг Кулеба, війна “може піти далі”.

“Українська армія, український народ показали, що ми вміємо воювати. Ми знаємо, як перемагати. Чим більше зброї ми отримаємо, чим швидше вона прибуде в Україну – тим більше ми врятуємо життів, тим більше населених пунктів залишаться неушкодженими і не буде більше Буч”, – заявив Дмитро Кулеба.

Тому глава українського МЗС закликав іноземних колег відкласти свої вагання та “небажання надати Україні необхідні речі”. Кулеба додав, що сьогодні саме наявність зброї служить відновленню миру.

Разом із Дмитром Кулебою виступив і генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, який зауважив, що Альянс надає необхідну технічну підтримку Україні.

“Я впевнений, що НАТО зможе задовольнити потреби України у більшій кількості систем ППО, протитанкової зброї та різного виду озброєння на підтримку вашої країни”, – сказав Столтенберг.