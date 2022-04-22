Про це йдеться у постанові КМУ № 448 від 15 квітня 2022 року.
Застосування зброї дозволено, коли це є абсолютно очевидним та необхідним і в інший спосіб досягти мети неможливо.
Цивільні мають право застосовувати зброю для:
– відбиття нападу на військові та/або цивільні об’єкти (запобігання такій загрозі), їхнього звільнення у разі захоплення;
– захисту цивільних і військових осіб;
– запобігання вчиненню та/або припинення протиправних дій окупантів;
– припинення правопорушень інших осіб;
– затримання, знешкодження окупантів, знищення їхньої зброї, бойової техніки, транспортних або технічних засобів;
– припинення дій, які порушують режим воєнного стану.
Рішення про застосування зброї приймається цивільними особами з урахуванням обставин у взаємодії з відповідним командиром.
Якщо цивільні особи самостійно приймають рішення про застосування зброї, надалі вони повинні повідомити про це командира з’єднання, в/ч і підрозділу ЗСУ та/або правоохоронного органу.
- Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт стосовно легалізації вогнепальної зброї через загострення військово-політичної ситуації в Україні із Російською Федерацією. За це проголосували 274 народних депутати.
- Також #Букви повідомляли, як в Україні придбати зброю.