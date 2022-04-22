Кабінет міністрів України визначив порядок застосування вогнепальної зброї цивільними особами в період дії воєнного стану під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України.

Про це йдеться у постанові КМУ № 448 від 15 квітня 2022 року.

Застосування зброї дозволено, коли це є абсолютно очевидним та необхідним і в інший спосіб досягти мети неможливо.

Цивільні мають право застосовувати зброю для:

– відбиття нападу на військові та/або цивільні об’єкти (запобігання такій загрозі), їхнього звільнення у разі захоплення;

– захисту цивільних і військових осіб;

– запобігання вчиненню та/або припинення протиправних дій окупантів;

– припинення правопорушень інших осіб;

– затримання, знешкодження окупантів, знищення їхньої зброї, бойової техніки, транспортних або технічних засобів;

– припинення дій, які порушують режим воєнного стану.

Рішення про застосування зброї приймається цивільними особами з урахуванням обставин у взаємодії з відповідним командиром.

Якщо цивільні особи самостійно приймають рішення про застосування зброї, надалі вони повинні повідомити про це командира з’єднання, в/ч і підрозділу ЗСУ та/або правоохоронного органу.