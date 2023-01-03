У середині грудня 2022 року волонтери привезли майже 600 кажанів, їх було знайдено в одній з кімнат у гуртожитку педагогічного університету, відтак на зимівлю у 2023 році в Українському центрі реабілітації рукокрилих залишилось близько тисячі кажанів.

Про це інформує “Суспільне Харків”.

Через початок повномасштабної війни РФ проти України, навесні 2022 року кажанів з Українського центру реабілітації рукокрилих не змогли одночасно випустити на волю, тому їх випускали групами.

За словами фахівчині Альони Шуленко, зараз через значне потепління тварини з укриттів вилітають на вулиці, а повернутися назад їм не вистачає сил.

Також Альона розповіла, що у середині грудня волонтери привезли майже 600 кажанів. Знайшли їх в одній з кімнат у гуртожитку педагогічного університету.

“Зараз ця колонія перебуває у нас в холодильнику. Вони всі розфасовані по мішечках. Не більше десяти в один мішечок, щоб їм було комфортно зимувати”, – розповіла фахівчиня.

А також пояснила, що через часті обстріли Харкова навесні працівники центру не завжди могли дістатися роботи. Тому для кажанів зробили клітку з отвором у вікно.

“Ми не могли дуже довго нікуди поїхати, бо з трьох тисяч кажанів, які були у центрі, – одна тисяча була в екопарку. Ми не мали до них доступу. Чекали, коли буде хоч якась нагода туди поїхати, перевірити і забрати. Коли ми приїхали, кажани наші спали, немов немовлята. Вони не втратили жодного грама за два місяці без нашого нагляду”, – сказала фахівчиня центру.

Відтак, понад тисячу тварин, які залишились зимувати у центрі, планують випустити у квітні 2023 року.

Крім того, в Українському центрі реабілітації рукокрилих розповіли, що ледь не щодня у Харкові фахівці їздили на виклики мешканців з проханням забрати кажанів з квартири. Під час міграції кажани залітають у приміщення в пошуках денних сховищ і не можуть вибратися звідти.

Також у центрі розповіли, що в одній з квартир у Харкові, в районі Салтівки (один з найбільш постраждалих від обстрілів район Харкова) у вікні було знайдено 26 рукокрилих двох видів. Зокрема, 25 рудих вечірниць та одного пізнього кажана. На той момент, коли їх знайшли, вони були виснажені, оскільки, ймовірно, були у вікні кілька днів поспіль. 18 кажанів ще були живі.

За інформацією Українського центру реабілітації рукокрилих, 25 вересня, було знайдено ще одну групу зі 120 кажанів в Харкові, у порожній квартирі. Господарі залишили квартиру через війну, а тепер повернулися назад. Під час осінньої міграції у квартиру потрапили вечірниці, 46 кажанів уже мертві. Тих, що вижили – 74 було оглянуто та випущено на волю.