Дослідники брали лише видатки за статтями «Заходи та роботи з територіальної оборони» та «Інші заходи громадського порядку і безпеки» за перші 9 місяців цього року.
У змаганнях «дрони проти клумб» результат виявився не на користь української армії.
російсько-українська війна
Дослідники брали лише видатки за статтями «Заходи та роботи з територіальної оборони» та «Інші заходи громадського порядку і безпеки» за перші 9 місяців цього року.
У змаганнях «дрони проти клумб» результат виявився не на користь української армії.