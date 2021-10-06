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Нарешті з’явилася можливість порівняти смартфони, що належать до лінійки iPhone 13. Крім базової моделі, виробник пропонує mini, а також Pro-версію і Pro Max. Кожен різновид має свої особливості. Пропонуємо з ними познайомитися і дізнатися, чим вони відрізняються.

Mini

Найдешевша і компактна на 5,4″, габарити – 131,5×64,2 мм. У стандартному виконанні 146,7×71,5 мм. Важить всього 141 г проти 174 г. Затребувана серед користувачів, оскільки займає менше місця порівняно з повноекранними аналогами, що мають діагональ 6,1 дюймів. Комплектується акумуляторною батареєю на 2406 мАг, що дозволяє переглядати відео безперервно протягом 17 годин.

Встановлені об’єктиви та процесори допомагають відзняти якісний фото- і відеоконтент. Потужність бездротової зарядки різна. У бази вона 15 Вт, у міні версії – 12. Виробник пропонує обидва варіанти в рожевому кольорі.

Попит на зменшені версії смартфона виявився нижчим за очікуваний. Імовірно, в 2022 році зменшеного варіанту вже не буде.

Pro

При однаковому розмірі діагоналей з базою, гаджети відрізняються за характеристиками. Про-версія за багатьма параметрами перевершує базу. Якість зйомки відео у цій версії трохи вище, ніж у звичайної. У неї більш просунута основна і надширококутна камера. Передбачено сенсор LiDAR і телефото-модуль. Співвідношення основних параметрів виглядає наступним чином:

Параметр База Pro Діагональ 6,1’’ 6,1’’ Яскравість екрану 800 ніт 1000 ніт Процесор A15, кількість графічних блоків чотири п’ять Обсяг оперативної пам’яті 4 ГБ 6 ГБ Апертура основної/надширококутної камери ƒ/1,6/ ƒ/2,4 ƒ/1,5 (краще)/ƒ/1,8 (значно краще) Розмір пікселя основної камери 1,7 мкм 1,9 мкм (краще) Телефото камера ні так 3D-камера ні так Частота оновлення екрану 60 Гц 120 Гц

Ємність батареї 3095 мАч 3095 мАч Оптичне збільшення ні 3х Час автономної роботи під час перегляду відео до 19 годин до 22 годин Максимальний обсяг камери 512 ГБ терабайт Матеріал корпусу алюміній сталь Вага 174 г 204 г

Таким чином, базова модель поступається за потужністю, тривалістю автономної роботи, якістю екрану, камерами. До основних переваг відноситься висока частота екрану. Високий рівень має ефект плавності. Створює комфортні для очей умови перегляду контенту, але тільки в тому випадку, якщо використовується програма, що підтримує обрану частоту.

Збільшене число блоків процесора впливає на ігри. У Pro-моделі кадри видаються з більшою частотою. При однаковій роздільній здатності камер девайсів, вони роблять різні знімки. Є відмінності в розмірі сенсора і світлочутливості оптики. У Про кількість захоплюваного світла досягає 90%.

Вбудований механізм PDAF-автофокусування дозволяє швидше знайти фокус. Можлива зйомка якісних фото і відео в макро-режимі. Сенсор LiDAR допомагає отримати просунуті ефекти доповненої реальності, він же відповідає за нічний режим зйомки портретів і значно прискорює фокусування при нестачі світла. Доступні фото в форматі ProRAW і запис відео ProRes.

Pro Max

Порівняння з базою буде некоректним. Розглянемо можливості цього смартфона щодо версії Pro. Збігаючись за більшістю параметрів, вони все ж відрізняються:

Параметр Pro Pro Max Діагональ в дюймах 6,1 6,7 Площа дисплея 90.2 см² 109.8 см² Ємність батареї 3095 мАч 4352 мАч Час автономної роботи (режим відтворення відео) до 22 годин до 28 годин Висота і ширина 146,7×71,5 мм 160,8×78,1 мм Вага 204 г 204 г

Усі версії продукції Apple дещо відрізняються між собою. Таким чином, зіставляючи наведені дані, буде простіше обрати варіант відповідно до вартості і технічних характеристик.

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