Поряд з островом Балі зник індонезійський підводний човен KRI Naggala. На борту було 53 особи. Пошукова операція триває вже майже дві доби.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Вже майже дві доби його шукають пошуково-рятувальні служби ВМС Індонезії. Їм допомагають США, Франція, Росія, Індія, Німеччина та Туреччина.

Човен перестав виходити на зв’язок під час проведення навчань, відпрацьовуючи торпедну стрільбу. Зв’язок було втрачено, коли човен був на відстані 96 кілометрів на північ від острова Балі.

Субмарина може знаходитися на глибині 700 метрів. Після того, як човну дозволили опуститися на більшу глину – зв’язок зник.

В Міноборони Індонезії, поблизу місця дислокації підводного човна, знайшли нафтову пляму.

Основна проблема при пошуку підводного човна – там замала кількість кисню для всіх членів екіпажу. Тому потрібно знайти човен якнайшвидше, аби врятувати людей.

Максимальний строк, до котрого є сенс шукати човен з живими членами екіпажу – ще близько доби.

В пошуковій операції залучені 24 індонезійських кораблі та патрульний вертоліт. Вони вже шукали човен в акваторії 60 миль біля Балі. Зокрема, вони звертали увагу на місце, де з’явилася нафтова пляма.

На думку індонезійського адмірала Юдо Маргоно, поява нафти – це наслідок витікання палива з тріщини в боковому баку човна. Або є члени екіпажу могли випустити трохи палива, аби зменшити вагу човна і дати йому можливість піднятися на поверхню.

Наразі було знайдено якийсь об’єкт на глибині між 50 до 100 метрами, однак поки що невідомо – чи це підводний човен. Орієнтовно, він може бути на глибині 600 – 700 метрів.

KRI Nanggala 402 побудували в Німеччині в 1981 році. У 2011-му судно модернізували.