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Pornhub на місяць надав безкоштовні преміум-підписки всім користувачам

Порнографічний сервіс Pornhub на тлі пандемії коронавірусу ввів безкоштовний доступ до преміум-підписки для користувачів всіх країн до 23 квітня.

Вівторок, 24 березня 2020, 11:38

Про це повідомила пресслужба сервісу в своєму Instagram-акаунті.

“Будьте вдома і допоможіть згладити цю криву! Оскільки COVID-19 продовжує впливати на всіх нас, Pornhub вирішив продовжити Free Pornhub Premium по всьому світу до 23 квітня. Так що насолоджуйтесь, залишайтеся вдома і будьте в безпеці”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Pornhub розповіли, як виріс трафік сайту через глобальне карантину у зв’язку з поширенням нового коронавируса.

Станом на 17 березня, сервіс зареєстрував понад 6,8 мільйона пошукових запитів, що містять слово або “корона”, або “covid”. Кількість запитів досягло максимуму 5 березня, склавши 1,5 мільйона чоловік.

Теги: COVID19, коронавірус, порно, Pornhub

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