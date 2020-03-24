Pornhub на місяць надав безкоштовні преміум-підписки всім користувачам

Порнографічний сервіс Pornhub на тлі пандемії коронавірусу ввів безкоштовний доступ до преміум-підписки для користувачів всіх країн до 23 квітня.

Про це повідомила пресслужба сервісу в своєму Instagram-акаунті.

“Будьте вдома і допоможіть згладити цю криву! Оскільки COVID-19 продовжує впливати на всіх нас, Pornhub вирішив продовжити Free Pornhub Premium по всьому світу до 23 квітня. Так що насолоджуйтесь, залишайтеся вдома і будьте в безпеці”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Pornhub розповіли, як виріс трафік сайту через глобальне карантину у зв’язку з поширенням нового коронавируса.

Станом на 17 березня, сервіс зареєстрував понад 6,8 мільйона пошукових запитів, що містять слово або “корона”, або “covid”. Кількість запитів досягло максимуму 5 березня, склавши 1,5 мільйона чоловік.