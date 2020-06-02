Популярний порносайт Pornhub на тлі протестів через смерть Джорджа Флойда вирішив пожертвувати $100 тисяч на боротьбу за рівність та правозахисну діяльність.

Про це повідомили в офіційному Twitter-акаунті Pornhub.

“Pornhub обіцяє підтримати організації, які активно борються за рівність, пожертвувавши 100 тисяч доларів. Ми сподіваємося, що ви приєднаєтесь до нас”, — йдеться в повідомленні.

Також в Pornhub висловилися солідарність з борцями проти расизму та соціальною несправедливістю і порекомендували своїм підписникам підтримати такі організації, як The Bail Project (допомагає незаконно засудженим), Black Visions Collective (бореться за права іммігрантів), Southern Poverty Law Center (центр юридичної допомоги), NAACP (правозахисна організація).

Раніше повідомлялося, що на тлі протестів через смерть Джорджа Флойда компанія Facebook та співак The Weeknd пожертвували кошти на боротьбу з расизмом.