Про це повідомили в офіційному Twitter-акаунті Pornhub.
“Pornhub обіцяє підтримати організації, які активно борються за рівність, пожертвувавши 100 тисяч доларів. Ми сподіваємося, що ви приєднаєтесь до нас”, — йдеться в повідомленні.
Також в Pornhub висловилися солідарність з борцями проти расизму та соціальною несправедливістю і порекомендували своїм підписникам підтримати такі організації, як The Bail Project (допомагає незаконно засудженим), Black Visions Collective (бореться за права іммігрантів), Southern Poverty Law Center (центр юридичної допомоги), NAACP (правозахисна організація).
Раніше повідомлялося, що на тлі протестів через смерть Джорджа Флойда компанія Facebook та співак The Weeknd пожертвували кошти на боротьбу з расизмом.
Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.
30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.
- У ніч на вівторок, 2 червня, в результаті заворушень на території США, щоякнайменше шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень.
- Офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив Джорджа Флойда, взяли під варту.