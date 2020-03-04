Один з найпопулярніших порносайтів в світі Pornhub випустив свій перший не порнографічний, а документальний фільм Shakedown.

Про це пише Variety.

Зазначається, що цей крок дозволить цифровому гігантові розширити аудиторію і диверсифікувати свій контент.

Документальний фільм “Shakedown” режисера Лейли Вайнрауб (Leilah Weinraub) вже знаходиться у відкритому доступі.

“Shakedown” – це неординарна розповідь про дивних жінок і чоловіків, які працювали в лесбійському стрип-клубі в Лос-Анджелесі. Картина зроблена з роликів, які Вайнрауб знімала протягом 15 років. Вона хотіла показати частину ЛГБТ-культури з гумором і почуттями, а головне – інформативно.

Фільм транслюватиметься на Pornhub безкоштовно протягом усього березня, потім він вийде в ефір на каналі Criterion і вже влітку з’явиться в магазині iTunes.

“Цей фільм є частиною загального зобов’язання Pornhub з підтримки мистецтва. Ми хочемо, щоб нас сприймали як платформу, яку можуть використовувати майстри своєї справи і творці. Ми бачили, як вони в цілому завантажують контент на сайт, якому немає місця на YouTube або Vimeo, тому що вони не допускають наготу. Для нас прем’єра повнометражного фільму – це вперше. Ми дуже раді цьому”, – зазначив директор Pornhub Алекс Кляйн.