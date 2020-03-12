Сервіс Pornhub повідомив, що для жителів Італії відкрив безкоштовний доступ до преміум-підписки до кінця карантину в країні 3 квітня.

Про це ресурс повідомив в Instagram.

“Вперед, Італія! Ми любимо тебе. Щоб допомогти вам під час домашнього ув’язнення, Pornhub скасовує платний доступ до преміум-відео”, – йдеться в повідомленні компанії.

“Щоб підтримати вас протягом наступних тижнів вдома, Італія також отримає безкоштовний доступ до Pornhub Premium протягом місяця”, – йдеться в повідомленні.

Також ресурс буде віддавати частину доходів з платформи Modelhub для допомоги Італії під час спалаху коронавірусу.

За останніми даними, в Італії 12462 інфікованих коронавірусом.

Водночас, число загиблих в Італії зросло у вівторок на 168, при цьому, було підтверджено 977 нових випадків.

У північній Італії, де міститься центр спалаху, лікарні відчувають сильне навантаження через велику кількість госпіталізацій і випадків, що вимагають інтенсивної терапії, що призвело до небезпеки колапсу системи охорони здоров’я, якщо число інфікування продовжить рости.

Зазначається, що Китай також погодився постачати медичне обладнання, яке потребує Італія, щоб збільшити свої лікувальні можливості. Це, зокрема, 10 000 легеневих вентиляторів, 2 мільйони лицьових масок і 20 000 захисних костюмів.

Італійські лікарі кажуть, що нове обладнання вкрай необхідне на тлі раптового припливу нових пацієнтів.