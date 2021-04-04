Сайт Pornhub опублікував перший звіт про прозорість, згідно з яким він видалив 653 465 відео, що зображують неповнолітніх, секс без згоди та насильство над тваринами.

Про це повідомляє Engadget.

Модератори вебсайту пояснили, як визначаються матеріали з елементами сексуального насильства над дітьми (CSAM). Pornhub виявляє CSAM за допомогою звітів Національного центру зниклих та експлуатованих дітей. Минулого року центр подав понад 13 000 потенційних CSAM, 4171 з яких опублікували вперше звіти, а інші подавалися раніше.

Нагадаємо, що у колонці Times, написаній лауреатом Пулітцерівської премії Ніколасом Крістофом, були описані записи на веб-сайті Pornhub нападів на жінок і дівчаток, які втратили свідомість, в тому числі відео оголеної 14-річної дівчинки. Він написав, що PornHub не блокує і не фільтрує контент, який зображає насильство, і ні у самого сайту, ні у кого-небудь іншого “немає чіткого уявлення” про кількість опублікованого на ресурсі нелегального контенту.

Після цього Pornhub заявив, що змінює правила публікації контенту, щоб до них не потрапили неузгоджені ролики, в яких можуть знімати неповнолітніх.