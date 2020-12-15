Про це йдеться в заяві платформи.

Цього тижня Pornhub оголосив, що зробив безпрецедентний крок з видалення мільйонів завантажених користувачами відео. На цей крок адміністрація пішла після публікації в New York Times, в якій йшлося про те, що “сайт кишить відео зі зґвалтуваннями”.

Минулого тижня Pornhub оголосив, що буде обмежувати завантаження тільки перевірених користувачів. Тепер, як зазначає Motherboard, сервіс призупинив всі відео для сайту, не завантажені існуючими партнерами або учасниками його програми Model. Призупинений контент буде розглянуто Pornhub на початку наступного року.

Адміністрація зазначила в своїй заяві, що нова модель роботи сайту, можливо, є найсуворішою з усіх, встановлених тематичної платформою.

“Це означає, що кожен контент Pornhub надходить від перевірених користувачів. Це вимога, яку такі платформи, як Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat і Twitter, ще не ввели”, – йдеться в заяві.

Точне число заблокованих роликів невідоме. За інформацією видання Motherboard, до початку перевірки на сайті їх було близько 13,5 млн, але протягом 14 грудня ця кількість змінювалася на 4,7 мільйона, а потім – на 7,2 мільйона.

У заяві сайту зазначається, що спостережна група Internet Watch Foundation виявила 118 випадків сексуального насильства над дітьми на платформі.