Pornhub разом з Amazon Dating запустив ресурс Scrubhub, де замість роликів для дорослих показують, як потрібно мити руки.

Про це пише Mashable.

На сайті Scrubhub опублікована колекція сатиричних відеороликів про миття рук, в яких беруть участь як звичайні люди, так і моделі Pornhub, такі як Аса Акіра.

Також двічі на день на сайті влаштовують прямі ефіри з відомими людьми, серед яких – актори, музиканти і стендап-коміки.

Метою сайту є з легкістю та гумором акцентувати увагу на важливості миття рук.

“За останні кілька тижнів, буквально всі, політики, вчені, знаменитості, спортсмени, повторювали одне й те саме, – важливість ретельного миття рук з милом в період коронавірусу. Ми подумали, що Pornhub має унікальну можливість додати гумору в звичайну рутину”, – зазначив віце-президент Pornhub Корі Прайс.

Крім того, на сайті можна зробити пожертвування, які спрямують на боротьбу з коронавірусом. Зокрема, гроші передадуть до благодійних організацій Invisible Hands і Frontline Foods.