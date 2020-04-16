Про це пише Mashable.
На сайті Scrubhub опублікована колекція сатиричних відеороликів про миття рук, в яких беруть участь як звичайні люди, так і моделі Pornhub, такі як Аса Акіра.
Також двічі на день на сайті влаштовують прямі ефіри з відомими людьми, серед яких – актори, музиканти і стендап-коміки.
Метою сайту є з легкістю та гумором акцентувати увагу на важливості миття рук.
“За останні кілька тижнів, буквально всі, політики, вчені, знаменитості, спортсмени, повторювали одне й те саме, – важливість ретельного миття рук з милом в період коронавірусу. Ми подумали, що Pornhub має унікальну можливість додати гумору в звичайну рутину”, – зазначив віце-президент Pornhub Корі Прайс.
Крім того, на сайті можна зробити пожертвування, які спрямують на боротьбу з коронавірусом. Зокрема, гроші передадуть до благодійних організацій Invisible Hands і Frontline Foods.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
You’ve gotten dirty on Pornhub, now it’s time to get CLEAN on Scrubhub 💦 Porhub has partnered with @aniacopian and @suzyshinn to bring you @scrubhubtv, a site full of the wettest handwashing videos. Live takeovers every day at 12PM PST and 6PM PST. Buy a bar of invisible soap and your donation will go to @invisiblehandsdeliver and @frontlinefoods #phworthy
- Сервіс Pornhub розповів, як виріс трафік сайту через глобальний карантин у зв’язку з поширенням нового коронавірусу.
- У зв’язку з карантином Pornhub ввів безкоштовний доступ до преміум-підписки для користувачів всіх країн до 23 квітня.