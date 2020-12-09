Популярний сайт для дорослих Pornhub заявив, що змінює правила публікації контенту, щоб до них не потрапили неузгоджені ролики, в яких можуть знімати неповнолітніх.

Про це йдеться у повідомленні Pornhub.

“У Pornhub немає нічого важливішого безпеки нашої спільноти. Наші основні цінності, такі як інклюзивність, свобода вираження думок і конфіденційність, можливі тільки тоді, коли нашій платформі довіряють наші користувачі. Ось чому ми завжди прагнули виключити незаконний контент, виключати матеріали, які публікуються без згоди і матеріали сексуального насильства над дітьми (CSAM). Кожна онлайн-платформа несе моральну відповідальність за участь в цій боротьбі, і це вимагає колективних дій і постійної пильності”, – йдеться в повідомленні компанії.

У Pornhub відзначили, що постійно вдосконалюють свою політику безпеки, щоб легше було повідомляти про незаконні матеріалі.

“Хоча провідні некомерційні і правозахисні групи визнають, що наші зусилля ефективні, але ми знаємо, що ще багато що треба зробити”, – сказали в компанії.

Так що ж зміниться в цей раз:

Завантажувати відео на сайт зможуть тільки партнери Pornhub по контенту і моделі. У 2021 році на платформі з’явиться функція, яка дозволить користувачам додавати відео тільки після ідентифікації.

Контент буде аналізуватися за допомогою технологій CSAI Match і PhotoDNA. Так Pornhub буде боротися з поширенням відео з сексуальним насильством над дітьми. Пошуком нелегальних записів буде займатися технологія Content Safety API.

Також користувачі не зможуть завантажувати з платформи відео.

Користувачі можуть повідомляти про незаконний контент за посиланням.

У колонці Times, написаній лауреатом Пулітцерівської премії Ніколасом Крістофом, були описані записи на веб-сайті Pornhub нападів на жінок і дівчаток, які втратили свідомість, в тому числі відео оголеної 14-річної дівчинки. Він написав, що PornHub не блокує і не фільтрує контент, який зображає насильство, і ні у самого сайту, ні у кого-небудь іншого “немає чіткого уявлення” про кількість опублікованого на ресурсі нелегального контенту.