Про це він розповів у своєму Telegram.
Ймовірно, відтепер Pornhub не займатиметься маркетингом у Росії, адже розірвав контракт з Дмитром Колодіном, своїм останнім співробітником на території РФ.
У коментарі виданню TJ, чоловік сказав, що інших співробітників у Pornhub у Росії не залишилося. Тобто його звільнення означає, що сайт заморожує діяльність в країні. Також в країні скасували запуск мерча.
Колодін не працював у штаті, але був найманим консультантом компанії з 2017 року. За його словами, на звільнення він чекав ще з кінця лютого, але офіс Pornhub “не поспішав з висновками й намагався справлятися з блокуваннями фінансових каналів”.
“Я хочу сказати, що при всій очевидності такого рішення, я до останнього змушував себе не думати про це і від того все ж таки засмучений, тому що всією душею прикутий до сервісу й особливо до моїх комунікацій з нашими моделями. Я дуже радий, що отримав теплі слова офіційно та в особі від компанії. Ще більше розчулює те, що це, справді, той випадок, коли хлопці прямо морозилися пару тижнів, до останнього, намагаючись відтягнути це повідомлення”, — написав експрацівник.
Він розповів, що наприкінці лютого в соцмережах розповсюджували фейк, нібито, Pornhub одним із перших залишив російський ринок і заблокував доступ росіянам, а також, що на сайті був постер на підтримку українських військ. Через це Колодіну надходили “погрози з незнайомих номерів”, а компанія пропонувала йому покинути РФ.
Наразі Pornhub продовжує роботу в Росії. Сайт доступний без VPN і працює з авторизацією через “ВКонтакте”.
- Також в інтернеті набирає обертів проєкт “Теронліфанс” – одні люди донатять на Збройні Сили України, а інші — надсилають їм так звані “хтивки” (оголені або напівоголені фото). Організаторки зібрали 5,5 млн гривень та стали відомими на весь інтернет. Мета проєкту — збільшити кількість донатів на потреби армії та тимчасово переміщених осіб, тобто все, що здатне “пришвидшити нашу перемогу”.