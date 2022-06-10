Найбільший порнографічний сайт Pornhub звільнив свого єдиного співробітника в РФ через російську повномасштабну агресію в Україні. Чоловік опікувався сторінкою платформи у "ВКонтакте", зокрема, спілкувався з журналістами та займався рекламою.

Про це він розповів у своєму Telegram.

Ймовірно, відтепер Pornhub не займатиметься маркетингом у Росії, адже розірвав контракт з Дмитром Колодіном, своїм останнім співробітником на території РФ.

У коментарі виданню TJ, чоловік сказав, що інших співробітників у Pornhub у Росії не залишилося. Тобто його звільнення означає, що сайт заморожує діяльність в країні. Також в країні скасували запуск мерча.

Колодін не працював у штаті, але був найманим консультантом компанії з 2017 року. За його словами, на звільнення він чекав ще з кінця лютого, але офіс Pornhub “не поспішав з висновками й намагався справлятися з блокуваннями фінансових каналів”.

“Я хочу сказати, що при всій очевидності такого рішення, я до останнього змушував себе не думати про це і від того все ж таки засмучений, тому що всією душею прикутий до сервісу й особливо до моїх комунікацій з нашими моделями. Я дуже радий, що отримав теплі слова офіційно та в особі від компанії. Ще більше розчулює те, що це, справді, той випадок, коли хлопці прямо морозилися пару тижнів, до останнього, намагаючись відтягнути це повідомлення”, — написав експрацівник.

Він розповів, що наприкінці лютого в соцмережах розповсюджували фейк, нібито, Pornhub одним із перших залишив російський ринок і заблокував доступ росіянам, а також, що на сайті був постер на підтримку українських військ. Через це Колодіну надходили “погрози з незнайомих номерів”, а компанія пропонувала йому покинути РФ.

Наразі Pornhub продовжує роботу в Росії. Сайт доступний без VPN і працює з авторизацією через “ВКонтакте”.