Порнокомпанія Vixen перевела своїх співробітників на віддалену роботу в зв'язку з пандемією. На реквізит та обладнання для акторів пішло $ 250 тисяч.

Про це повідомляє видання Vice.

Порнокомпанія Vixen Media Group, яка володіє декількома студіями (Blacked, Tushy, Deeper і її провідну студію Vixen), оголосила, що виділила $250 тисяч для того, щоб забезпечити перехід своїх співробітників та акторів на віддалену роботу в зв’язку з пандемією.

Так виконавці отримають індивідуальні набори, в яких будуть фотоапарати, засоби освітлення, іграшки та спідня білизна, які необхідні для того, щоб продовжувати виробляти контент з дому. Ролики, які вийдуть в результаті, стануть частиною нової серії фільмів під назвою “Intimates”.

“Крім створення унікального контенту, справжня мета цієї ініціативи полягає в тому, щоб запропонувати виконавцям істотну творчу та матеріальну можливість в настільки нестабільні часи”, — зазначив представник Vixen в коментарях виданню.

Також представник Vixen зазначив, що в цілому формат роботи студії не буде відрізнятися від того, який був до пандемії.

“Vixen буде працювати з різними моделями в різних форматах, будь то пари, сусіди по кімнаті, сольні виконавці тощо. Ми будемо працювати з тими, хто знайомий з нашими брендами, поділяє наше бачення та цінності або просто сумісний з тим, що, на нашу думку, хотіли б бачити наші клієнти. […] Це насправді нічим не відрізняється від того, як ми працювали до пандемії”, —підкреслив він.