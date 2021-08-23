Таку заяву він зробив, відкриваючи інавгураційний саміт “Кримської платформи” в Києві.

Зеленський зауважив, що саміт “Кримської платформи” вперше за час окупації виносить питання півострова “на найвищий міжнародний рівень”.

“Я був би щасливий бачити вас в Україні і в Києві не тільки через такий привід, але що зробиш. 7 років тому в центрі Європи, у моєї держави, Російська Федерація анексувала і окупувала частину нашої території – півострів Крим… Нашу територію анексувала одна із держав-гарантів безпеки України, згідно з Будапештським меморандумом. Одна із держав-членів Ради безпеки ООН”, – нагадав Зеленський.

Він додав, що раніше український Крим був гарантією безпеки в регіоні. Проте зараз півострів перетворюється на військову базу.

“Український Крим був гарантією регіональної стабільності, і зараз це, можна сказати, порохова діжка. Від початку окупації Москва утричі збільшила свою військову присутність на нашому півострові. Із всесвітньо відомого курорту Крим перетворився на військову базу, став плацдармом для подальшого розширення впливу РФ на регіон Чорного моря. Крим перетворився на територію, де грубо і системно порушуються права і свободи людини”, – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що окупація Криму “ставить під сумнів ефективність усієї міжнародної системи безпеки” та принцип недоторканності кордонів.

“Без відновлення довіри до неї жодна держава не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації частини території. Політичні переслідування, насильницькі зникнення, незаконне утримування понад 100 політичних в’язнів, тортури, придушення ЗМІ та свободи віросповідання. Експропріація власності, примусові демографічні зміни, незаконний призов українських громадян до російської армії, пропаганда війни серед дітей у школах – такими сьогодні є сумні реалії українського півострову Крим”, – розповів глава держави.

Він пообіцяв, що наша країна робитиме все можливе, щоб “Крим разом із Україною став частиною Європи”. Для цього, за словами Зеленського, будуть використовуватися всі політичні, юридичні та дипломатичні засоби.

“Ми свідомі того, що наодинці Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні… Потрібні подальші дієві кроки для звільнення Криму”, – уточнив Зеленський.

“Від сьогодні ми починаємо зворотній відлік часу для звільнення нашої землі. І цілком можливо, що 23 серпня 2021 року увійде в історію як день початку деокупацію АР Крим та міста Севастополь. Окупація Криму розпочалася в Москві, деокупацію Криму точно ми розпочнемо в Києві”, – додав президент.