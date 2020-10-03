Про це повідомила його дружина Марина Порошенко.
“Друзі, наша родина щиро вдячна за підтримку кожному. Сьогодні з COVID-19 боряться мій чоловік і наша донька. Петро Олексійович госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус. Попри те, шо мій чоловік має двостороннє запалення легень, він має сильну волю і демонструє її у боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування”, – зазначила вона.
Нагадаємо, як стало відомо 29 вересня, п’ятий президент України, лідер фракції “Європейської солідарності” Петро Порошенко захворів на коронавірус.
- Раніше повідомлялося, що народний депутат, голова партії “Голос” Кіра Рудик та народний депутат від “Слуги народу” і олімпійський чемпіон Жан Беленюк заразилися коронавірусом COVID-19.
- У жовтні у Верховній Раді України відбудеться лише одне пленарне засідання через спалах коронавірусу COVID-19 серед нардепів і співробітників апарату ВР.