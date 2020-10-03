П’ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, у якого напередодні підтвердили коронавірус COVID-19, ушпиталено з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. Також захворіла його донька.

Про це повідомила його дружина Марина Порошенко.

“Друзі, наша родина щиро вдячна за підтримку кожному. Сьогодні з COVID-19 боряться мій чоловік і наша донька. Петро Олексійович госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус. Попри те, шо мій чоловік має двостороннє запалення легень, він має сильну волю і демонструє її у боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування”, – зазначила вона.

Нагадаємо, як стало відомо 29 вересня, п’ятий президент України, лідер фракції “Європейської солідарності” Петро Порошенко захворів на коронавірус.