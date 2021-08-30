Порошенко дав настанови Зеленському перед його візитом до США

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко дав настанови та поради президентові Володимиру Зеленському перед його візитом до США.

Про це йшлося у відеозверненні п’ятого президента.

Порошенко наголосив, що треба використати всі можливості, аби поїздка була змістовною, а не просто піар-візитом.

Він зазначив, що вболіває за успіх і результативність українсько-американського саміту та наголосив на важливій ролі Вашингтону у становленні незалежної, демократичної та сильної України.

Порошенко переконаний, що найголовніше — це встановлення довіри з президентом США.

“Щонайменше на тому рівні, який існував за моєї каденції. Лише компетентна, щира, чітка та конструктивна позиція справжнього лідера країни. Без підвищених тонів і питань на кшталт “чому Україна досі не в НАТО”? Це – важлива передумова успішності зустрічі”, – сказав п’ятий президент.

Порошенко також наголосив, що Україна має підтвердити налаштованість на поглиблення стратегічного партнерства та союзництва зі США і запустити механізми Комісії стратегічного партнерства.

Він також акцентував, що ідеї та ініціативи вже були закладені за часів віцепрезидентства Джо Байдена.

“Йдеться про важливі складові зміцнення стійкості України у відсічі російському агресору через і укладення безпекової угоди, і координацію зусиль з просування на шляху до членства в НАТО, і розширення спектру оборонних летальних озброєнь, і військово-технічну кооперацію. Про все це вже починали говорити і говорили, і робили. І про “Петріоти” (американський зенітний ракетний комплекс — ред.), і про кораблі, і про ракети, і про гелікоптери, і антиснайперські системи”, – сказав Порошенко.

За його словами, варто також спробувати знайти оптимальні шляхи проактивного залучення США для припинення російської агресії на Донбасі.

На думку лідера “ЄС”, делегація України також має переконати американський бізнес у щирості та ефективності Банкової у впровадженні демократичних та соціально-економічних реформ.

“В першу чергу, у боротьбі з корупцією. Те, що дійсно важливо для серйозного іноземного бізнесу, – це не “няні” чи усні квазігарантії Банкової, а насамперед верховенство права і забезпечення незалежності правосуддя, правоохоронних та антикорупційних органів, банківського сектору в Україні”, – зауважив він.

“Зеленському варто було б поставити крапку і роз’яснити свою позицію щодо ексвласника “Приватбанку Коломойського, який перебуває під санкціями США, покриття зрадників у справі “вагнерівців”, особистих мотивів у інструменталізації судової системи для переслідування демократичної опозиції”, – переконаний п’ятий президент.

Лідер “ЄС” також вважає необхідним зафіксувати важливе місце України в системі стратегічних енергетичних пріоритетів США, одним з елементів якої має стати спільна протидія “Північному потоку-2”.

Порошенко також зазначив, що за підсумками візиту має бути домовленість про візит Джо Байдена до України та його орієнтовані терміни.

Важливим, на його думку, є й те, аби Зеленський здійснив в США візит до МВФ та презентував “Кримську платформу” у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня. Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге. 19 серпня стало відомо, що першу зустріч президентів США та України – Джо Байдена та Володимира Зеленського – перенесли на один день: з 30 на 31 серпня цього року.