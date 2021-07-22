Відповідний коментар він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. Крім того, політика цитує пресслужба “ЄС”.

“Як державника, як п’ятого президента України, як зрештою лідера демократичної патріотичної опозиції, мене не може не непокоїти так звана домовленість між США і Німеччиною щодо “Північного потоку-2”. Замість одного виклику, яким дотепер був сам “Північний потік-2”, тепер ми отримуємо два — додалося американсько-німецьке взаєморозуміння. Якщо згадати ще й про російського агресора, то ситуація виглядає досить загрозливою. По суті, Україну беруть у залізні лещата з усіх боків, тиснуть погодитися на “оборудку”, пропонують черговий Будапештський меморандум 2.0 без справді надійних, юридично зобов’язуючих гарантій для України”, – констатував політик.

Порошенко зазначив, що “Північний потік-2″ – це загроза і для України, і для Об’єднаної Європи, і для всієї трансатлантичної єдності”.

“Це аксіома, про яку знають всі, але, схоже, підзабули у Берліні і Вашингтоні. Завдання України, спільно з нашими партнерами у Східній Європі, передусім країн Балтії і Польщі, на рівні парламентів, у тому числі Конгресу США, чітко і твердо про це нагадати”, – наголосив політик.

Водночас Порошенко застеріг українську владу від висунення звинувачень на адресу президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Ангели Меркель. П’ятий президент наголосив, що розкол у відносинах з цими країнами буде вигідний лише Кремлю.

“Помиляються всі, навіть друзі, якими, я переконаний, для України є і залишатимуться і президент Байден, і канцлер Меркель. Остання справа сьогодні Києву обвинувачувати когось з них. Чи то у зраді наших інтересів. Чи то у здачі України російському агресору. Все це рівно те, чого хочуть у Москві — щоб ми через цей клятий “Північний потік-2” всі пересварилися, і тоді Україна дістанеться Путіну спокійно і без пострілів“, – зауважив політик.

Натомість Порошенко закликає “уникнути цього руйнівного сценарію” та “продемонструвати силу, внутрішню стійкість, єдність і здатність боротися до кінця”.

“Поки не завершено будівництво “Північного потоку-2″, поки не сертифіковано весь газогін, поки ним не пішов газ – нічого не втрачено”, – зазначив п’ятий президент.

Він додав, що міжнародні партнери мають побачити сильну і внутрішньо об’єднану Україну, “яка не сприймає ніяких “договорняків” за своєю спиною” і яка “не згодна на перспективу запуску” російського газогону.

“Яка не підтримує домовленість між США і Німеччиною. Яка буде вимагати припинення добудови і запуску “труби Путіна” на тому етапі, де вона зараз є чи буде наприкінці серпня”, – уточнив Порошенко.

Він наголосив, що президент України Володимира Зеленський має їхати до Вашингтону з підтримкою як опонентів чинної влади, так і громадянського суспільства, експертного середовища, а також міжнародних друзів нашої країни. Як відомо, візит та зустріч Зеленського із американським лідером Джо Байденом заплановані на 30 серпня.

“Президенту Зеленському треба їхати до Вашингтону і тиснути руку президенту Байдену. Обов’язково. Але їхати туди він має, маючи за спиною підтримку: партнерів, яким не все одно, буде чи ні “Північний потік-2”; друзів України, які будуть переконувати і Вашингтон, і Берлін своїми аргументами проти “путінського газогону”; громадянського суспільства і експертного середовища в Україні, яке має в один голос вказувати на хибність американсько-німецької домовленості; а також підтримку опонентів чинної влади, які можуть нещадно критикувати і сперечатися всередині, але сьогодні мають бути об’єднані спільною метою недопущення “Північного потоку-2”, – пояснив Порошенко.

“Чим ближче до фінішу буде зірвана ця “сдєлка століття”, на 99% чи 99,9%, тим сильнішим буде сигнал російському агресору про нашу боротьбу, єдність і солідарність, готовність колективного Заходу протидіяти корупційним впливам Кремля!” – підсумував політик.

“Північний потік-2”

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа.