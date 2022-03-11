Про це Порошенко повідомив у своєму Twitter.
Зокрема він зазначив, що дуже “сумнівається в психічній адекватності Путіна”, який створює небезпеку для України.
За словами Порошенка, вони із Зеленським мали декілька зустрічей та домовилися, що будуть виступати єдиним фронтом. Порошенко наголосив, що це — абсолютно адекватна і правильна поведінка, коли всі українці зараз є не президентом, міністром, лідером парламентської фракції чи партії, чи робітником, чи працівницею, а солдатами, які мають захищати Україну.
Він зауважив, що нині всі громадяни України – рівні та мають спільну відповідальність за Україну.
“Не треба її на когось перекладати, а треба питати себе: що ти можеш зробити для збільшення обороноздатності держави? І ти маєш можливість давати кожен день звіт, що ти робив, щоби зупинити Путіна”, — написав п’ятий Президент України.
Ми домовились із Зеленським, що виступаємо єдиним фронтом, і це зруйнувало плани Путіна.
— Петро Порошенко (@poroshenko) March 11, 2022
- Також Порошенко розповів, що з перших днів російського вторгнення забезпечує підрозділи тероборони та Збройних Сил України озброєнням та засобами захисту. Також веде активні переговори з союзниками України, закликаючи їх збільшити поставки протиповітряних та протитанкових засобів.
- Водночас у Кремлі вважають, що зустріч Президента України Володимира Зеленського та лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна можлива. Проте за певних умов.
- Зокрема країни G7 налаштовані ще більше ізолювати РФ від світових економік та міжнародної фінансової системи на тлі російського вторгнення в Україну.