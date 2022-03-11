П'ятий Президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко твердить, що домовився з Президентом України Володимиром Зеленським про спільну боротьбу проти РФ.

Про це Порошенко повідомив у своєму Twitter.

Зокрема він зазначив, що дуже “сумнівається в психічній адекватності Путіна”, який створює небезпеку для України.

За словами Порошенка, вони із Зеленським мали декілька зустрічей та домовилися, що будуть виступати єдиним фронтом. Порошенко наголосив, що це — абсолютно адекватна і правильна поведінка, коли всі українці зараз є не президентом, міністром, лідером парламентської фракції чи партії, чи робітником, чи працівницею, а солдатами, які мають захищати Україну.

Він зауважив, що нині всі громадяни України – рівні та мають спільну відповідальність за Україну.

“Не треба її на когось перекладати, а треба питати себе: що ти можеш зробити для збільшення обороноздатності держави? І ти маєш можливість давати кожен день звіт, що ти робив, щоби зупинити Путіна”, — написав п’ятий Президент України.