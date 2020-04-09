"Європейська Солідарність" готова проголосувати в другому читанні за законопроєкт про неповернення "ПриватБанку" його колишнім власникам, а також має пропозицію, як очистити "поправочний спам" до документа.

Про це йдеться в зверненні п’ятого президента України Петра Порошенка, яке оприлюднила прес-служба “Європейської Солідарності”.

Політик зазначив, що “владі вистачило духу” проголосувати законопроєкт у першому читанні, але “забракло волі, щоби ухвалити його не лише за основу, але й в цілому”.

Порошенко нагадав, що тепер до документа подано понад 16 тисяч правок.

“І от тепер політична коаліція “За дефолт України” зареєструвала 16 тисяч 332 “поправки”. Це рекорд в історії українського парламентаризму. Окремі “слуги народу” наштампували по кілька тисяч “поправок” кожен. На їхній розгляд потрібно десь півроку засідань Парламенту, не розглядаючи нічого іншого – і це під час війни та епідемії”, – заявив Порошенко.

Він наголосив, що олігарх Ігор Коломойський хоче зірвати ухвалення законопроєкту, щоб спробувати таким чином повернути собі банк або ж “здерти з держави компенсацію, яку він оцінює майже в 60 мільярдів гривень”.

П’ятий президент нагадав: щоб захистити гроші мільйонів вкладників “ПриватБанку”, державі довелося витратити понад 130 млрд гривень.

Лідер “Європейської Солідарності” також зазначив, що Коломойський публічно висловлювався за дефолт України. Порошенко пояснив, що дефолт буде означати обвал курсу гривні, гіперінфляцію (зростання цін), масове безробіття, закриття підприємств, невиплату зарплат, пенсій і стипендій, банкрутство держави і зупинку фінансування армії.

“А ще – геополітичну переорієнтацію України. Бо Коломойський в інтерв’ю The New York Times прямим текстом каже, що Україна має піти по гроші до Росії, тобто – повернутися у сферу її впливу. Не дивно, що проти законопроєкту воюють не лише десятки “слуг”, але й п’ята колона – “Опоплатформа” Рабіновича-Медведчука”, – заявив Порошенко.

Політик уточнив, що прийняття “банківського закону” – практично єдина вимога, виконавши яку Україна може отримати фінансову допомогу для подолання економічної кризи. В іншому випадку країні загрожує дефолт.

У зв’язку з цим “Європейська Солідарність” наполягає, щоб банківський законопроєкт був першим на порядку денному найближчого позачергового засідання Верховної Ради.

“На наші голоси за цей закон суспільство може впевнено розраховувати. Ми також готові запропонувати владі регламентний механізм, як очистити поправочний спам борців за дефолт”, – повідомив п’ятий президент.

Політик нагадав, що зараз багато що залежить від Володимира Зеленського: він повинен обрати між інтересами держави і бажаннями Коломойського, які можуть призвести до дефолту.

Настав момент істини для президента Зеленського. Він має прийняти стратегічне рішення в інтересах України — про неповернення «ПриватБанку» своєму колишньому бізнес-партнеру та політичному союзнику. Інакше це призведе до дефолту, що означає безробіття, гіперінфляцію, невиплату зарплат та пенсій. У влади вистачило духу на законопроект, який гарантує неповернення «ПриватБанку» його колишнім власникам, і проголосувати його у першому читанні. На жаль, забракло волі, щоби ухвалити його не лише за основу, але й в цілому, — як наполягала «Європейська Солідарність». Тепер політична коаліція «За дефолт України» зареєструвала 16 332 «поправки». Окремі «слуги народу» наштампували по кілька тисяч «поправок» кожен. На їхній розгляд потрібно десь півроку засідань парламенту, не розглядаючи нічого іншого — і це під час війни та епідемії. Коломойський прагне зірвати ухвалення закону, щоб спробувати таким чином повернути собі банк. Або здерти з держави компенсацію, яку він оцінює майже у 60 мільярдів гривень. Олігарх не приховує, що прагне дефолту України. А дефолт — це стрімкий обвал валютного курсу, гіперінфляція, втрачені робочі місця, невиплачені зарплати, пенсії, стипендії. А ще означає геополітичну переорієнтацію України. Бо Коломойський в інтерв’ю «Нью-Йорк таймс» прямим текстом каже, що Україна має піти по гроші до Росії, тобто — повернутися у сферу її впливу. Не дивно, що проти законопроекту воюють не лише десятки «слуг», але й п’ята колона. Ще кілька тижнів злочинного зволікання, і нас накриє така хвиля, що не допоможе жодна рятівна шлюпка. Тому «Європейська Солідарність» наполягає, щоб цей законопроект був першим в порядку денному найближчого позачергового засідання Ради. Ми вимагаємо від президента прийняти стратегічні рішення в інтересах України. Вже сьогодні, бо завтра буде пізно. Опубліковано Петром Порошенком Середа, 8 квітня 2020 р.