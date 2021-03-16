Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко та депутати від "ЄС" готові взяти на поруки Андрія "Ріффмастера" Антоненка і Юлію Кузьменко.

Відповідні заяви передали перед засіданням у Шевченківському суді адвокатам, повідомляє пресслужба партії.

Народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність” Марія Іонова наголошує, що тримання під вартою Андрія Антоненка є порушенням громадянських прав.

“Кожного разу знаходиться причина, щоб перенести засідання суду над Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко та Яною Дугарь. Це – знущання над ними. Особливо над “Ріффмайстром”, який вже рік де-юре не засуджений, провина його не доведена, але фактично він сидить за гратами, що є грубим порушення принципу презумпції невинуватості. Йдеться про дотримання елементарних громадянських прав”, – наголосила народна депутатка.

Для Юлії Кузьменко адвокати просять зміну запобіжного заходу на особисте зобов’язання або взяття на поруки задля забезпечення її права спілкуватися з виборцями у 50-му окрузі на Донеччині як кандидатки в народні депутати України від “ЄС” на довиборах, що відбудуться 28 березня.

“Останні роки ми бачимо, що чомусь так зване правосуддя пішло саме в коло добровольців, волонтерів і військовослужбовців. День Добровольця минув і зараз настали будні добровольця, тому зібралися зараз тут. Бо зараз будні добровольця – це суди”, – сказала перед засіданням Юлія Кузьменко.

Нагадаємо, що 9 березня судове засідання у “справі Шеремета” щодо розгляду матеріалів справи і зміни запобіжного заходу для Андрія Антоненка і Юлії Кузьменко було перенесено на 16 березня. Утім, засідання 16 березня теж не відбулось і перенесено на 23 березня, що фактично позбавляє Юлію Кузьменко її права змагатись на рівних умовах з іншими учасниками виборчого процесу.

“Десятки ветеранів, волонтерів, добровольців залишаються за ґратами і піддаються політичним переслідуванням. Вже місяць “Європейська Солідарність” вимагає розглянути постанову №5100 проти політичних переслідувань громадян. Репресії проти патріотів мають негайно припинитись”, – наголосив під час виступу з трибуни Верховної Ради співголова фракції “Європейська Солідарність” Артур Герасимов.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.

10 грудня Шевченківський районний суд залишив під вартою фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка та продовжив дію запобіжного заходу для Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Тоді Антоненко записав звернення до близьких із зали суду.