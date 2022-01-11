Порошенко є одним з головних внутрішніх ворогів України — «слуга» Георгій Мазурашу

Про це повідомляють #Букви з посиланням на ток-шоу “Вертикаль” на телеканалі “Перший Незалежний”.
Серед запрошених гостей на програму “Вертикаль”, в якій економісти, політологи, депутати та енергетики обговорюють в актуальні новини в країні та світі, був запрошений “слуга” Георгій Мазурашу.
У тракті обговорення питання, стосовно справи проти Петра Порошенка, нардеп заявив, що в суспільстві надзвичайно високий запит на “покарання” п’ятого президента України. Однак, не зазначив на яке саме.
Я переконаний, що він [Порошенко] є одним з головних внутрішніх ворогів нашої країни. Він дуже багато нашкодив і на моє переконання він працював і продовжує працювати на розкол України” — наголосив Мазурашу.
Знімком екрану зі своєю заявою нардеп поділився в Insatsgram.
Йому заперечили, зазначивши, що люди відчувають, як погіршився їх рівень життя попри звинувачення в бік Петра Порошенка. Запрошений політичний експерт, Віктор Майстренко, зазначив, що Зеленський буде “першим президентом, який отримає строк”.
Судити Порошенка…За що? За те, що в 2014-2015 роках країна нормально провела зиму? А цього року ми кажемо, що опалювальний сезон може бути провальним. Стільки порушення закону та конституції, скільки зробив Зеленський ще не було. Першим президентом, який отримає строк через суд буде Зеленський” — запевнив Майстренко.
- Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора підтвердили накладення арешту на майно Петра Порошенка.
- У Державному бюро розслідувань заявили, що п’ятий президент України Петро Порошенко не планував їхати до Варшави до Стамбулу до спроби вручення йому підозри. Адвокат Порошенка Ігор Головань стверджує, що ДБР незаконно стежать за п’ятим президентом і що вони напевне знають, що поїздка була давно запланована.
- Раніше пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- 6 січня Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка та на активи “Прямого” та “5 каналу”, попри те, що вони йому не належать.