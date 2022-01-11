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Порошенко є одним з головних внутрішніх ворогів України — «слуга» Георгій Мазурашу

Народний депутат партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу заявив, що вважає п'ятого президента України та лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка одним з головних внутрішніх ворогів України, а також додав, що в суспільстві надзвичайно високий запит на його "покарання".

Вівторок, 11 січня 2022, 17:21
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Про це повідомляють #Букви з посиланням на ток-шоу “Вертикаль” на телеканалі “Перший Незалежний”. 

Серед запрошених гостей на програму “Вертикаль”, в якій економісти, політологи, депутати та енергетики обговорюють в актуальні новини в країні та світі, був запрошений “слуга” Георгій Мазурашу.

У тракті обговорення питання, стосовно справи проти Петра Порошенка, нардеп заявив, що в суспільстві надзвичайно високий запит на “покарання” п’ятого президента України. Однак, не зазначив на яке саме. 

Я переконаний, що він [Порошенко] є одним з головних внутрішніх ворогів нашої країни. Він дуже багато нашкодив і на моє переконання він працював і продовжує працювати на розкол України” — наголосив Мазурашу. 

Знімком екрану зі своєю заявою нардеп поділився в Insatsgram.

Йому заперечили, зазначивши, що люди відчувають, як погіршився їх рівень життя попри звинувачення в бік Петра Порошенка. Запрошений політичний експерт, Віктор Майстренко, зазначив, що Зеленський буде “першим президентом, який отримає строк”. 

Судити Порошенка…За що? За те, що в 2014-2015 роках країна нормально провела зиму? А цього року ми кажемо, що опалювальний сезон може бути провальним. Стільки порушення закону та конституції, скільки зробив Зеленський ще не було. Першим президентом, який отримає строк через суд буде Зеленський” — запевнив Майстренко. 

Теги: "Слуга Народу", переслідування опозиції, політичні репресії, слуги

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