Порошенко є одним з головних внутрішніх ворогів України — «слуга» Георгій Мазурашу

Народний депутат партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу заявив, що вважає п'ятого президента України та лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка одним з головних внутрішніх ворогів України, а також додав, що в суспільстві надзвичайно високий запит на його "покарання".

Про це повідомляють #Букви з посиланням на ток-шоу “Вертикаль” на телеканалі “Перший Незалежний”.

Серед запрошених гостей на програму “Вертикаль”, в якій економісти, політологи, депутати та енергетики обговорюють в актуальні новини в країні та світі, був запрошений “слуга” Георгій Мазурашу.

У тракті обговорення питання, стосовно справи проти Петра Порошенка, нардеп заявив, що в суспільстві надзвичайно високий запит на “покарання” п’ятого президента України. Однак, не зазначив на яке саме.

Я переконаний, що він [Порошенко] є одним з головних внутрішніх ворогів нашої країни. Він дуже багато нашкодив і на моє переконання він працював і продовжує працювати на розкол України” — наголосив Мазурашу.

Знімком екрану зі своєю заявою нардеп поділився в Insatsgram.

Йому заперечили, зазначивши, що люди відчувають, як погіршився їх рівень життя попри звинувачення в бік Петра Порошенка. Запрошений політичний експерт, Віктор Майстренко, зазначив, що Зеленський буде “першим президентом, який отримає строк”.