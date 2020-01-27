Про це повідомили в прес-службі партії “Євросолідарність”.

У понеділок, 27 січня, Порошенко зустрівся в Брюсселі з депутатським активом Групи дружби Україна в Європарламенті. Під час зустрічі Порошенко звернув увагу партнерів на спроби міжнародної реабілітації президента Росії без виконання Москвою її зобов’язань в рамках Мінського процесу, деокупації Донбасу та повернення Криму Україні.

У зв’язку з цією ситуацією Порошенко наголосив на важливості підтримки України з боку Європейського парламенту та Євросоюзу, яку запропонував закріпити у відповідному документі.

“Напередодні п’ятої річниці Мінських домовленостей п’ятий Президент запропонував ініціювати прийняття відповідної резолюції Європарламенту на підтримку України”, — зазначили в партії.