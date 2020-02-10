Про це йдеться в заяві пресслужби партії “Європейська солідарність”.

У політсилі з посиланням на генсекретаря Генеральної прокуратури Панами Делія А. Де Кастро, заявили, що “Панама розслідує кримінальну справу проти Андрія Портнова № 201 900 064 015 за фактом можливого вчинення ним злочинів проти правосуддя шляхом фальсифікації фактів, наклепів під час судового розгляду, дачі завідомо неправдивих показань, а також злочинів проти економічної безпеки шляхом поширення неправдивих відомостей”.

В “Євросолідарності” заявили, що в жовтні 2019 року Генпрокуратура Панами закрила ініційовану Портновим справу проти Порошенка в зв’язку з відсутністю складу злочину.

У партії додали, що на основі показань Портнова було відкрито справу проти нього, яку сам Портнов намагається закрити. Генпрокуратура Панами відмовила екс-заступнику глави АП часів Віктора Януковича в закритті кримінальної справи.

“Очевидно без Печерського суду це складно зробити. Тепер в Панамській справі проти Портнова за дачу під присягою брехливих свідчень проти Порошенка, самого Порошенка визнали потерпілим”, – сказано в повідомленні.

У “ЄС” також нагадали, що більшість справ проти Порошенка відкрито Державним бюро розслідувань саме після заяв Портнова. За всіма фактами адвокати експрезидента звернулися із заявами, вимагаючи притягнути посадовця часів Януковича до відповідальності за завідомо неправдиві повідомлення про злочин.

Нагадаємо, що відомий російський адвокат Ілля Новіков, який за останні роки працював за багатьма резонансними політичними судовими справами в Росії, включаючи суд над Надією Савченко і справу захоплених в полон українських моряків, приєднався до захисту п’ятого президента України Петра Порошенка в відкритих проти нього кримінальних провадженнях.