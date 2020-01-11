П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко придбав квартиру для танкіста Богдана Пантюшенка, який нещодавно був звільнений після п'яти років перебування в полоні бойовиків.

Про це поінформували в прес-службі політсили.

Політик разом із депутатами “ЄС” зустрівся з військовим і його дружиною Вікторією і особисто передав їм документи на житло.

Порошенко поінформував, що ще під час перебування військовослужбовця в полоні було вирішено придбати квартири трьом бійцям (двом військовим з 3-го полку спецназу і танкісту Пантюшенку).

“Хочу сказати, що твоя поведінка і в бою, і під час перебування в полоні була зразком справжнього лицаря України. Незважаючи на твій дуже молодий вік – ти справжній воїн, ти справжній українській лицар, ти справжній патріот і справжній громадянин”, – наголосив Порошенко.

Він уточнив, що бойовики довго не визнавали, що Богдан Пантюшенко знаходиться у них в полоні.

“Незважаючи на наші наполегливі запити, вони говорили, що він зник без вісті”, – заявив Порошенко.

За його словами, коли з’ясувалося, що військовий живий і перебуває в полоні, його постійно вносили в списки на звільнення, проте бойовики його постійно викреслювали.

Петро Порошенко придбав квартиру танкісту Богдану Пантюшенку, звільненому після 5 років полону у бойовиків Незважаючи на дуже молодий вік, Богдан Пантюшенко – справжній воїн, справжній український лицар, патріот і громадянин. Сьогодні його звільненню і звільненню його побратимів радіє вся Україна. Я теж щасливий особисто привітати героя-танкіста, подякувати за його бойовий дух та любов до України і передати документи на нову квартиру. Історія Богдана Пантюшенка – це історія справжньої мужності. 18 січня 2015 року у боях під Спартаком, коли була віддана команда танкового наступу в напрямку Путилівського мосту, танкові підрозділи взяли такий темп, що фактично увійшли в Донецьк. Серед тих танкістів був і Богдан з позивним «Броня». Героїзм, який тоді продемонстрував Богдан і екіпажі усіх танків, вражає. Пишаюся Богданом і всіма нашими воїнами, які бережуть Україну! Опубліковано Петром Порошенком Субота, 11 січня 2020 р.

ДОВІДКА. Богдан Пантюшенко (позивний “Броня”) 18 січня 2015 року потрапив у полон російських найманців поблизу Донецького аеропорту. Під час запеклих боїв у районі аеропорту підконтрольні Росії бойовики підбили танк, а його екіпаж взяли в полон. Згодом ту операцію з підриву Путилівського мосту поблизу селища Спартак називали “однією з найяскравіших в обороні аеродрому”.