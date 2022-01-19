Такий матеріал опублікований в авторській колонці Ендрю Крамера у газеті The New York Times.
19 січня – день озвучення запобіжного заходу Петру Порошенку – співпав з візитом державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва. На думку автора матеріалу, арешт Петра Порошенка ускладнив би візит Блінкену. Держсекретар приїхав до столиці України, щоб засвідчити підтримку держави з боку адміністрації президента США Джо Байдена.
Петро Порошенко має давні стосунки з Джо Байденом. Вони тісно співпрацювали під час військової інтервенції Росії в Україну у 2014 році. Тоді Порошенко був президентом України та представляв її на міжнародній арені. Своєю чергою, Джо Байден курував політику України як віцепрезидент в адміністрації тодішнього президента Сполучених Штатів Барака Обами.
Петро Порошенко був президентом України в період з 2014 по 2019 роки, опісля його з великим відривом переміг Володимир Зеленський. З того часу він став свідком або ж обвинуваченим у безлічі кримінальних справ. Наразі, згідно зі словами п‘ятого президента України, він перебуває під слідством у більш ніж 120 кримінальних та цивільних справах.
Порошенка звинувачують у державній зраді та підтримці тероризму, оскільки він надав дозвіл на купівлю вугілля, видобуте з шахт на окупованих територіях України. Сам Петро Порошенко сказав, що це був необхідний крок для уникнення економічного краху.
Якщо суд визнає Порошенка винним, йому загрожує 15 років ув’язнення.
- Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва відпустив Петра Порошенка під особисте зобов’язання.
- Державне бюро розслідувань невдоволене запобіжним заходом, який обрав суд для Петра Порошенка.
- Обидві сторони планують оскаржувати рішення суду.
- Раніше стало відомо, що прокуратура просила заарештувати Петра Порошенка з альтернативою застави розміром в 1 млрд гривень.
- Очільниця партії “Голос” Кіра Рудик заявила, що Зеленський намагається знищити проукраїнську опозицію.
- Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що лідер партії “Європейська Солідарність”, п’ятий президент України Петро Порошенко використовував “тактику скандального захисту”.
- Пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.