П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко уже давно знайомий з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом – ще з часів, коли останній працював при адміністрації колишнього президента США Барака Обами.

Такий матеріал опублікований в авторській колонці Ендрю Крамера у газеті The New York Times.

19 січня – день озвучення запобіжного заходу Петру Порошенку – співпав з візитом державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва. На думку автора матеріалу, арешт Петра Порошенка ускладнив би візит Блінкену. Держсекретар приїхав до столиці України, щоб засвідчити підтримку держави з боку адміністрації президента США Джо Байдена.

Петро Порошенко має давні стосунки з Джо Байденом. Вони тісно співпрацювали під час військової інтервенції Росії в Україну у 2014 році. Тоді Порошенко був президентом України та представляв її на міжнародній арені. Своєю чергою, Джо Байден курував політику України як віцепрезидент в адміністрації тодішнього президента Сполучених Штатів Барака Обами.

Петро Порошенко був президентом України в період з 2014 по 2019 роки, опісля його з великим відривом переміг Володимир Зеленський. З того часу він став свідком або ж обвинуваченим у безлічі кримінальних справ. Наразі, згідно зі словами п‘ятого президента України, він перебуває під слідством у більш ніж 120 кримінальних та цивільних справах.

Порошенка звинувачують у державній зраді та підтримці тероризму, оскільки він надав дозвіл на купівлю вугілля, видобуте з шахт на окупованих територіях України. Сам Петро Порошенко сказав, що це був необхідний крок для уникнення економічного краху.

Якщо суд визнає Порошенка винним, йому загрожує 15 років ув’язнення.