Чинна влада загрузла у корупційних скандалах і знищує антикорупційну структуру в країні, яка формувалася минулою владою.

Про це під час з’їзду партії “Європейська Солідарність” заявив її лідер, п’ятий президент України Петро Порошенко.

У понеділок, 31 серпня, у Києві відбувається з’їзд партії “Європейська солідарність”. На початку з’їзду Порошенко виступив з промовою, у якій наголосив, що чинна влада загрузла у корупційних скандалах. Саме тому, як зазначив політик, влада спрямовує свої дії на знищення антикорупційної системи.

“Вони загрузли в численних корупційних скандалах. І, напевно, саме тому, щоб ніхто не докопався до їхніх справ ані сьогодні, ані в майбутньому, розтрощили незалежну антикорупційну інфраструктуру, яку створила наша команда і яка була визнана світом”, — сказав лідер партії.

В цьому ключі Порошенко пригадав про звільнення Назара Холодницького з посади голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На думку політика, його “дотисли”.

Також Порошенко звернув увагу на рішення Конституційного суду України щодо визнання неконституційним указу про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.