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Порошенко надіслав лист Байдену із проханням зустрітися з Зеленським, – ЗМІ

П'ятий президент Петро Порошенко передав листа президенту США Джо Байдену, в якому попросив його зустрітись із Володимиром Зеленським перед можливою зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним.

Понеділок, 17 травня 2021, 19:46

Про це повідомляє агенство “Главком” з посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, що Порошенко передав листа Байдену через Держсекретаря США Ентоні Блінкена ще 6 травня у Києві.

Лист складається з 10 пунктів. На початку листа зазначається, що у нинішній ситуації надзвичайно важливо поглибити діалог американського та українського лідерів. І що візит президента України до Вашингтону необхідний якомога швидше, враховуючи той факт, що біля кордонів України стягнуті російські війська.

За словами джерела, який бачив копію листа, Петро Порошенко також згадав важливість перспектив членства України в ЄС та НАТО. На його думку, це стане стримуючим фактором проти російської агресії і сильним стимулом для України.

Ще один з пунктів стосувався важливості посилення Сполученими Штатами військової допомоги, в тому числі шляхом узгоджених дій із союзниками України.

Також Порошенко попросив, щоб США допомогли українській владі позбутися російських агентів впливу на державних посадах, а також мінімізувати російські економічні важелі тиску на Україну.

Нагадаємо, 6 травня до України з візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, митрополитом Епіфанієм, Денисом Шмигалем й іншими політиками.

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запевнив, що США не визнають окупацію частини території України, і що Крим належить саме Україні. За словами Блінкена, разом із головами парламентських францій та із Зеленським, обговорювалися питання євроатлантичної інтеграції, “а також та робота, яку проводить Україна, аби просувати реформи, викорінювати корупцію”.
  • Ентоні Блінкен та Володимир Зеленський також прокоментували ситуацію з відводом російської військової техніки та підрозділів від українських кордонів. За словами Зеленського, відведення військ РФ спостерігається лише в незаконно окупованому Криму, а на інших ділянках ні.
  • За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що запросив американського лідера Джо Байдена відвідати нашу країну з офіційним візитом уже цього року.
Теги: Володимир Зеленський, Володимир Путін, Джо Байден, Ентоні Блінкен, Петро Порошенко

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