П’ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що наша країна офіційно звернулася до ООН щодо запровадження миротворчої місії на Донбасі ще у 2015 році.

Про це він заявив під час телемарафону в ефірі телеканалів “Прямий”, “Еспресо” та “5 канал”, інформує пресслужба партії “Європейська Солідарність”.

Таким чином Порошенко відреагував на заяву віцепрем’єр-міністра Олексія Резнікова, що від України начебто ще не надходило офіційних звернень до Організації Об’єднаних Націй щодо розміщення миротворців на Донбасі.

Для спростування цієї тези Порошенко показав офіційні листи і закликав нинішню українську владу не повторювати меседжі країни-агресора Росії.

“Вони не знають, де шукати. Але дуже погано, що це збігається з тим, що кажуть представники країни-агресора щодо миротворців. Так само вони сказали: “ми не бачимо взагалі дорожної карти, її не було”. Я хочу підказати. Документ офіційний, називається файл Ради Безпеки ООН… Це лист від 30 березня 2015 року з Постійного представництва України. Перше – лист міністра закордонних справ, який виданий за моїм дорученням. Який стверджує, що вони інформують Постійних членів Ради Безпеки ООН про рішення парламенту, яке було прийняте за ініціативи президента Порошенка щодо запрошення миротворців в Україну з мандатом ООН. І до цього докладається мій особистий лист, який датований березнем 2015 року. Ми синхронізували це з підписанням Мінських угод, бо це є складова частина – щоб разом не тільки з перемир’ям і звільненням заручників, але й виведенням окупаційних військ, виведенням важкої техніки і артилерії, роззброєнням незаконних збройних формувань в пакеті Security first ми мали поставити на всю окуповану територію з неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону миротворців з мандатом ООН”, – зазначив Порошенко.

Політик порадив представникам влади подивитися його прес-конференції з цього приводу, щоб пересвідчитися в тому, що звернення щодо миротворців дійсно було.

“Не треба довго шукати, подивіться мої прес-конференції включно з керівниками країн – членів “нормандського формату” в 2015-2016 роках. З Меркель, де ми кажемо, що Німеччина і Франція прийняли пропозицію президента Порошенка щодо дорожньої карти імплементації мінського процесу… У 2018 році, коли формувався після виборів в Бундестаг новий уряд Німеччини, то в коаліційній угоді, у статті 149-150 уряду Німеччини в якості надважливих спеціальних завдань значиться запровадження миротворців, миротворчої місії ООН в Україні”, – наголосив п’ятий президент.

Порошенко уточнив, що готовий передати документи щодо миротворців чинній українській владі, якщо вона не може їх знайти.

“Ми готові взяти участь у засіданні РНБО, ми готові повністю передати, хоч через два роки, бо ви два роки згаяли, позицію розгортання миротворчої місії під мандатом Ради Безпеки ООН”, – додав Порошенко.

(На відео – з 12:44)